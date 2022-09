Stellantis celebra storia Fiat, Lancia e Abarth con una ricca mostra a Torino

Mentre a inizio ottobre si terrà il Porsche Festival 2022 all’Experience Center Franciacorta, Fiat annuncia l’apertura dell’Heritage Hub, mostra a Torino dedicata a oltre 300 veicoli storici di marchi sotto Stellantis, compresi esemplari da rally e auto d’epoca.

Questa nuova mostra è stata realizzata grazie al contributo dell'Assessorato al Patrimonio Stellantis, del Comune di Torino e del Museo Nazionale dell'Automobile, e verrà ospitata all’ex Officina 81 di Mirafiori: l’edificio di 15.000 metri quadrati è stato restaurato appositamente per offrire elementi moderni senza rimuovere elementi storici come i pavimenti in cemento grezzo e i colori degli interni.

All’interno dell’edificio ci sarà dunque la collezione con più di 300 veicoli, di cui 250 Fiat, Lancia e Abarth, tutti divisi per marchio e proposti in ordine cronologico: non mancheranno, pensate, 16 auto d'epoca dei Carabinieri e 64 auto d'epoca suddivise in otto aree. Tra queste, si notano soprattutto i temi “Record” e “Gare”, ma anche Concept di vario tipo, vetture “Piccole e sicure”, e veicoli che hanno fatto la storia del design. Insomma, è una mostra davvero completa!

Nello stesso edificio ci sarà anche una mostra permanente per scoprire la storia dell’ex Officina 81 dal 1939 a oggi, e una selezione dei 30 motori più importanti prodotti dalle aziende italiane di Stellantis. Se siete curiosi, l’Heritage Hub resterà aperto mercoledì, venerdì e sabato e ospiterà due visite guidate al giorno, ciascuna della durata di circa 2 ore. Per maggiori informazioni, visitate il sito dell'Heritage Hub.

