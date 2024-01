Stellantis Cassino, numeri negativi nel 2023 dove si producono Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Se la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Tonale fanno volare Pomigliano, decisamente diversa è la situazione di un altro storico stabilimento di Stellantis, quello di Cassino, in provincia di Frosinone.

Come specificato da Il Messaggero, nel corso degli ultimi anni si sono persi posti di lavoro e nel contempo auto prodotte, al punto che il 2023 si è chiuso con un risultato peggiore del 2020, quando c'era la pandemia di covid.

Sempre il quotidiano segnala come tre anni fa lo stabilimento FCA aveva circa 4.200 operai con una produzione di 53mila vetture, mentre a fine 2023 vi ci lavoravano 2.993 dipendenti con 48.800 auto sfornate, quindi circa 4mila in meno.

A fronte dei pensionamenti e delle uscite incentivate, basti pensare che Stellantis ha proposto una buonuscita di 126mila euro ad alcuni dipendenti di Mirafiori, non ci sono stati dei ricambi e nessuna nuova assunzione.

E pensare che fra il 2017 e il 2018 nello stabilimento di Cassino venivano prodotti più di 200mila veicoli, leggasi 135mila 7 anni fa, e 99mila l'anno successivo, ma quei magici tempi sono ormai lontani anni luce e per molti non torneranno più. Da una parte c'è stata la crisi economica dovuta proprio al covid, dall'altro una sorta di dismissione di Stellantis dall'Italia che speriamo possa essere in parte risolta dopo l'incontro in programma il prossimo 1 febbraio: il nostro governo chiede da tempo al noto gruppo di Tavares di produrre almeno 1 milione di vetture nelle fabbriche italiane, e si spera che tale richiesta possa essere esaudita, anche se al momento non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel.

In ogni caso Stellantis ha un saldo positivo in Italia, 521.104 vetture prodotte nel 2023 a fronte delle 479.753 del 2022, con una crescita dell'8,6 per cento, ma tali numeri sono stati raggiunti grazie alle ottime performance del sopracitato stabilimento di Pomigliano nonchè di Melfi, mentre Cassino è l'unico che registra un calo così importante.

E pensare che a Cassino si producono l'Alfa Romeo Stelvio e la Giulia, ma nel contempo anche la Maserati Grecale, che nonostante sia cresciuta nel 2023 non è senza dubbio una vettura fra le più vendute in Italia e nel mondo.

«Le potenzialità dello stabilimento di Cassino sono maggiori rispetto all'attuale produzione, basti pensare che nel 2017 era quai il triplo con 153.263, con un'occupazione superiore di 1.200 addetti. Lo stabilimento sta producendo già le prime versioni full elettric della Maserati Grecale Bev, con il lancio previsto ad inizio anno. I nuovi modelli Alfa Romeo Stelvio e Giulia, che abbiamo recentemente visto già realizzati nel centro Stile di Mirafiori, sono sviluppati sulla piattaforma Stla Large e saranno prodotti nel sito di Cassino non prima del 2025», ha commentato il segretario della Fim-Cisl Ferdinando Uliano.

E a proposito, sulla nuova STLA Large saranno prodotte le future Stelvio e Giulia elettrica, che si spera possano ridare un po' di respiro allo stabilimento del frusinate, e non è da escludere anche la futura Lancia Gamma, in uscita però solo nel 2026. «L'assegnazione allo stabilimento della piattaforma Stla large bev – conclude Uliano - rappresenta certamente una prospettiva positiva per lo stabilimento, ora è indispensabile l'allocazione in tempi brevi di altri modelli premium, che vadano ad affiancare le produzioni di Maserati Grecale e delle due nuove Alfa Romeo».