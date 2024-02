Stellantis brevetta un sistema per far vibrare gli EV come fossero sportive a benzina

Sono tempi duri per gli amanti delle auto sportive che fanno rumore, odorano di benzina e fanno cambiare manualmente le marce. Il futuro è sempre più elettrico e i grandi marchi hanno paura di perdere una larga fetta di appassionati, motivo per cui lavorano a EV che possono ricordare le normali auto termiche.

Le auto elettriche hanno in genere un’accelerazione progressiva, non hanno bisogno di cambiare marce. Alcuni modelli particolari offrono una marcia per i bassi regimi e una seconda marcia per le alte prestazioni, il passaggio però è istantaneo e impercettibile, dunque gli appassionati non possono in alcun modo ritrovare lo stesso stile di guida delle sportive a benzina. Stellantis ha però brevettato un sistema in grado di riprodurre sugli EV le medesime vibrazioni dei motori termici...

Anche se l’idea potrebbe sembrare folle quanto l’installazione di uno speaker per il rombo al di sotto della 500 elettrica Abarth, Stellantis potrebbe utilizzarla per rendere più appetibile la Dodge Charger Daytona elettrica di prossima uscita, anche se i dubbi restano molti...

Tecnicamente, il sistema è stato brevettato con il nome di Active Vibration System Enhancement (AVE), non è però il solo dispositivo “nostalgico” in lavorazione presso Stellantis. Esiste infatti anche un brevetto chiamato Active Sound Enhancement (ASE), che potrebbe riguardare il rombo (farlocco) della vettura.

I brevetti sono stati depositati presso la World Intellectual Property Organization (WIPO) e sembrano, almeno al momento, riservati soltanto alle muscle car del gruppo. Non possiamo sapere cosa ne pensate, dal nostro punto di vista però questa corsa a replicare le emozioni termiche sulle auto elettriche ci sembra fuori luogo e senza alcun senso. Sappiamo chiaramente che termiche ed elettriche hanno stili di guida completamente diversi e il mercato è ormai abbastanza maturo per accettare il cambiamento. Quando ci mettiamo alla guida di un’elettrica ad alte prestazioni, non ci interessa sentire uno scarico finto oppure delle vibrazioni da simulatore di guida: vogliamo apprezzare l’acceleratore fulminea, le uscite di curva briose, il rumore futuristico dei motori, comunque presente. Di contro, per un’esperienza classica vogliamo metterci alla guida di una vera sportiva a benzina, non su una vettura che provi a simulare tali sensazioni... Diteci pure cosa pensate della questione nei commenti.