Stellantis e BlackBerry lanciano il cockpit virtuale, primo assoluto nel suo genere

Stellantis, BlackBerry QNX e AWS hanno annunciato di aver creato la prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo come parte dello Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW). Questo nuovo sistema ridurrà i tempi di sviluppo di infotainment fino a 100 volte rispetto al passato.

La nuova piattaforma annunciata sfrutterà la tecnologia QNX Hypervisor in the Cloud di BlackBerry, attualmente in accesso anticipato su AWS Marketplace all’interno della gamma di strumenti QNX Accelerate. Sul lato pratico, dovete immaginare che ora Stellantis è in grado di generare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di un’auto, facendo funzionare tutto come su un veicolo reale ma senza la necessità di modificare il software principale. Questo ovviamente riduce i tempi di sviluppo e in circa 24 ore è possibile fare ciò che prima si svolgeva magari entro diversi mesi di lavoro.

In un ambiente cloud è possibile integrare una simulazione di cockpit virtuale ad altissime prestazioni (HPC), con la piattaforma che include QNX Hypervisor Amazon Machine Images (AMIs) e interfacce hardware standard del settore (definite nello standard VirtIO Trout v1.2). Ok, stiamo scendendo nel tecnico, vi basti però sapere che questa nuova piattaforma virtuale permetterà a Stellantis di ottimizzare i tempi di sviluppo del software delle auto dei suoi marchi, evitando allo stesso tempo eventuali bug, problemi e altri imprevisti - visto l’alto grado di realismo della piattaforma.

“Siamo entusiasti di rendere disponibile in accesso anticipato nel cloud la nostra piattaforma collaudata QNX Hypervisor, approfittando dello standard VirtIO, totalmente indipendente dal fornitore e dalla piattaforma, che QNX sostiene da tempo per la sua importanza nella creazione di un ambiente di sviluppo virtuale realistico per il software embedded”, ha dichiarato Mattias Eriksson, Presidente di BlackBerry IoT. “La collaborazione con Stellantis per il lancio del primo hypervisor commerciale al mondo nel cloud AWS contribuisce a ridurre la complessità, accelerare l’innovazione e ridurre i costi dello sviluppo del software per auto lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.”

Ricordiamo nel frattempo che il 2024 sarà un anno esplosivo per Stellantis: le novità in arrivo in casa Fiat, Lancia e Alfa Romeo.