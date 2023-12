Stellantis, il battery swap diventa realtà sulla Fiat 500e con Ample

Stellantis e Ample hanno sottoscritto un accordo vincolante per collaborare sulla tecnologia di ricarica efficiente delle batterie di veicoli elettrici. L'accordo prevede l'integrazione della soluzione Modular Battery Swapping di Ample, consentendo ai proprietari di cambiare la batteria scarica presso stazioni di scambio dedicate.

Il programma pilota inizierà nel 2024, con una flotta di 100 Fiat 500e nell'ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. La tecnologia di Ample offre la possibilità di sostituire le batterie in modo rapido ed efficiente, contribuendo a eliminare l'ansia da ricarica (anche se pare che l'ansia da autonomia si un problema che tende ad appiattirsi col tempo).

Le batterie modulari di Ample consentono un'installazione veloce in aree pubbliche, offrendo per la prima volta un'infrastruttura scalabile. La soluzione è progettata per ridurre i tempi di inattività dei veicoli elettrici e offrire un'alternativa ecologica ai carburanti convenzionali. La tecnologia sarà disponibile per i clienti in abbonamento.

L'accordo riflette l'impegno di Stellantis verso la completa elettrificazione entro il 2030, con l'obiettivo di raggiungere il 100% delle vendite di veicoli elettrici in Europa e il 50% negli Stati Uniti entro tale data (per via degli impegni presi dalla compagnia attraverso il Dare Forward 2030). L'obiettivo sarà quello di garantire circa 400 GWh di capacità delle singole batterie.