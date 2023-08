Stellantis contro le auto troppo pesanti: 'Non fanno bene all'ambiente e all'efficienza'

Ned Curic, CTO, Chief Technology Officer di Stellantis, ha esternato tutte le sue perplessità nei confronti del peso dei nuovi veicoli. Secondo l'esponente del noto gruppo di automobili la sfida del peso è una delle più complesse che il settore automotive deve affrontare, e al momento la sta perdendo.

Parlando con i microfoni di Automotive News Europe ha confessato: "È frustrante per me quanto siano diventate pesanti le auto. Non fa bene all'ambiente, non fa bene alle risorse, non fa bene all'efficienza".

Parole che si sposano alla perfezione con il recente studio secondo cui i pneumatici delle auto elettriche sono altamente inquinanti proprio a causa del peso eccessivo dei veicoli green. "Se ci impegniamo a raggiungere la sostenibilità – ha continuato Curic - dobbiamo davvero affrontare il problema del peso. Diciamo che vogliamo lasciare questo pianeta in una forma migliore, ma noi come industria stiamo ancora aggiungendo molto più peso alle auto".

Ad eccezione della Citroen Ami e della Fiat Topolino, per cui è allo studio una versione da 80 km/h, anche le auto di Stellantis, a cominciare dagli EV, sono pesanti, come ad esempio il Ram 1500 REV. "Sì, è frustrante che tutte le nostre auto siano semplicemente troppo pesanti – ha detto ancora il CTO del gruppo automobilistico - il costo sta diventando insostenibile per le classi medie. Quindi dobbiamo rimuovere quel tipo di costo dal sistema".

Il caso più emblematico è quello dell'Hummer EV la cui batteria pesa da sola come un'utilitaria termica. Le aziende sono quindi al lavoro per cercare di ovviare a tale problema e nel contempo si sta cercando di rendere le vetture meno complesse dal punto di vista tecnologico: "Tutte le auto oggi sul mercato, tranne alcune, sono immensamente complesse - ha detto ancora Curic, aggiungendo che - è così importante concentrarsi sull'eliminazione dei passaggi non necessari per rendere le cose facili e naturali. Speriamo di riuscirci quanto prima”.

Quindi Curic ha concluso: "Perché costruire funzioni che le persone non useranno? Abbiamo probabilmente eliminato più di 100 funzioni dalla cabina digitale – dice riferendosi agli ultimi sviluppi sugli interni delle auto Stellantis - oppure stiamo integrando le funzioni in un insieme più piccolo di moduli".