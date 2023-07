Stellantis aumenta la produzione in Italia: obiettivo un milione di auto l'anno

Stellantis e il Governo hanno raggiunto un accordo che prevede il potenziamento della produzione automobilistica in Italia. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy collaboreranno per aumentare la produzione annuale di auto in Italia fino al raggiungimento di un milione di unità.

Inoltre, Tavares ha annunciato che sarà prodotto un quinto modello nell’impianto di Melfi, in provincia di Potenza. “Si tratterà di modelli premium di alto valore per marchi stranieri, più uno italiano sulla nuovissima piattaforma STLA-M, presentata la scorsa settimana”, ha dichiarato il dirigente portoghese. La piattaforma modulare STLA Medium sarà utilizzata per le auto elettriche dei segmenti C e D ed è un’evoluzione della EMP2, sviluppata da PSA prima della fusione con FCA. Presso lo stabilimento di Melfi saranno prodotti sicuramente due modelli DS Automobiles, uno Opel e uno Lancia, mentre il quinto modello, secondo le indiscrezioni, sarà una Jeep.

Secondo Stellantis l’incontro ha “mostrato la necessità di un dialogo continuo e proficuo con tutti gli stakeholder per costruire insieme un progetto globale per l'Italia che tenga conto di diversi fattori come le previsioni di mercato, l'accessibilità economica delle auto per i clienti italiani, l'impatto di normative come l'Euro 7 sulla Fiat Panda, gli incentivi per mantenere la competitività italiana come il costo dell'approvvigionamento energetico e il costo di trasformazione”.

Stellantis nel 2022 ha prodotto meno di 700.000 veicoli in Italia e, in base all’accordo con Fim CISL, nel 2023 si prevede di raggiungere una produzione di circa 800.000 vetture. Per raggiungere l’obiettivo di un milione di auto prodotte annualmente, è stata essenziale l’introduzione dei marchi ex PSA, come Opel e DS Automobiles, e l'iniziativa di rilancio sull'ex mondo FCA, come ad esempio voler rendere Lancia un marchio premium.