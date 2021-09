Stellantis gestirà i servizi finanziari anche negli USA: ecco l'acquisizione

Stellantis sta per acquistare First Investors Financial Service Groups, una compagnia di prestiti con sede ad Houston, Texas, per mettere in piedi un proprio sistema di prestiti per l'acquisto di veicoli sul suolo statunitense. L'obbiettivo è quello di incrementare sensibilmente i profitti supportando e facilitando la vendita di auto.

Ora come ora all'atto pratico Stellantis è l'unico colosso dell'automotive a non aver ancora realizzato una strategia simile negli Stati Uniti. A ogni modo ha tutta l'intenzione di riparare, e un accordo da 285 milioni di dollari con il gruppo di investitori capitanato da Gallantin Point Capital e Jacobs Asset Management sarebbe già stato ottenuto. La finalizzazione dell'operazione però non dovrebbe andare in porto prima della fine di quest'anno.



A quanto pare la creazione di Stellantis, che ricordiamo deriva dalla fusione dei Gruppi FCA e PSA, sta per dare i suoi primi frutti. Il CEO del brand Carlos Tavares ha reso pubblica l'operazione anche per attrarre nuovi investitori e guidare la compagnia verso un incremento degli utili e una crescita nella fedeltà dei clienti.



"La proprietà diretta di una compagnia finanziaria negli Stati Uniti rappresenta una grande opportunità che permetterà a Stellantis di fornire ai proprio clienti e concessionarie una gamma completa di opzioni finanziarie." Questa dichiarazione di Tavares non comunica nessuna informazione che non fosse già stata facilmente predetta, ma serve a sottolineare che la fumata bianca c'è già stata, per cui bisogna soltanto attendere che la burocrazia faccia il suo corso.



Da parte nostra crediamo che l'acquisizione sia stata una mossa decisamente sensata, dato che altri produttori di auto come General Motors e Ford hanno registrato sensibili incrementi nei profitti proprio grazie ai servizi finanziari gestiti internamente, che tra le altre cose hanno aiutato entrambe le compagnie ad attraversare un periodo estremamente difficile come quello della forte contrazione delle vendite causata dalla pandemia nel marzo del 2020.



Adesso però la società ha un compito ancora più importante: quello di operare la transizione elettrica della propria gamma di veicoli nel modo più efficace possibile per non farsi scavalcare dalla concorrenza. Il forte rimbalzo degli scorsi mesi sta certamente aiutando Stellantis, ma i modelli BEV lanciati nei prossimi quattro anni saranno fondamentali per il suo futuro: ecco il piano fino al 2025.