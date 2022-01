Stellantis e Amazon annunciano partnership estesa: focus su auto smart e software

La kermesse del Consumer Electronics Show 2022 sta deliziando tutti gli amanti del mondo automotive con incredibili sorprese: oltre alla BMW iX che cambia colore “con un semplice pulsante”, nel medesimo evento Stellantis e Amazon hanno annunciato una partnership di vasta portata con ramificazioni significative.

Come riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters, tale serie di accordi globali e pluriennali coinvolge Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS), Amazon Last Mile e il gruppo automobilistico di Carlos Tavares nell’intento di accelerare la trasformazione tecnologica verso una maggiore diffusione della mobilità sostenibile.

Tutto ciò partirà dalla piattaforma STLA SmartCockpit, la quale dovrebbe entrare in produzione nel 2024 con il supporto di Amazon nel sistema di infotainment. Così facendo, quest’ultimo dovrebbe dotarsi di pianificatori di viaggio approfonditi, videochiamate di alta qualità e persino sistemi di controllo di dispositivi IoT nella propria casa smart. In altre parole, un’integrazione incredibile tra domotica e auto smart.

A supportare tutto ciò sarà ovviamente il provider di cloud computing Amazon Web Services, ma anche il duro lavoro del team Amazon su un nuovissimo ambiente di sviluppo di prodotti software chiamato Virtual Engineering Workbench.

Altro dettaglio da non sottovalutare riguarda il legame commerciale tra le due parti, dato che Amazon sarà il primo cliente ad acquistare il furgone a zero emissioni Ram ProMaster EV atteso per il 2023.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “La collaborazione con Amazon è parte integrante della roadmap di crescita delle nostre capacità, basata sia sullo sviluppo di competenze interne, sia su collaborazioni con i maggiori leader tecnologici. Questa partnership apporterà conoscenze significative a una delle nostre piattaforme chiave, STLA SmartCockpit. Sfruttando l'intelligenza artificiale e le soluzioni cloud, trasformeremo i nostri veicoli in spazi di vita personalizzati e miglioreremo l'esperienza globale del cliente. Le nostre automobili diventeranno più accattivanti e ricercate, apprezzabili anche quando non si guida”.

