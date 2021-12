Stellantis si allea con BMW per una guida autonoma avveniristica

Stellantis si sta addentrando sempre di più nell'elettrificazione totale del proprio portfolio di veicoli (Stellantis dà priorità alle EV). Questo però non può prescindere dall'avanzamento tecnologico nel campo della guida autonoma completa, e in effetti il colosso dell'automotive ha appena rivelato interessanti aggiornamenti in tal senso.

Sono già passati parecchi mesi da quando Stellantis ha avviato una collaborazione xon il Hon Hai Technology Group (Foxconn) per sviluppare una famiglia di chip in grado di fare da base a questo processo, e il CEO del gruppo Carlos Tavares ha aggiunto che la partnership punta a "creare quattro nuove famiglie di chip che copriranno più dell'80 percento del nostro fabbisogno di chip, a modernizzare significativamente i nostri componenti, a ridurre la complessità ed a semplificare la nostra catena di forniture."



Passando alla guida autonoma, il produttore italo-francese ha annunciato una importante sinergia con Waymo che include persino i servizi di consegna. Purtroppo non abbiamo molti dettagli su quest'ultima manovra, ma è probabile che coinvolgerà i veicoli commerciali per i prossimi anni.



Estremamente intrigante è anche la presentazione di tre nuove piattaforme tech da impiegare per i modelli di autovetture del futuro. Il componente principale risponde al nome di STLA Brain e riguarda sia la parte hardware che quella software, aggiornamenti over-the-air e massima scalabilità.



In questo quadro va ad inserirsi pure BMW, che sta collaborando alla messa a punto di STLA AutoDrive, cioè ad una piattaforma di guida autonoma di Livello 2, Livello 2+ e Livello 3 da migliorare costantemente proprio con gli update a distanza. Anche qui è difficile capire quali siano i compiti di BMW e su cosa andrà a lavorare Stellantis, ma siamo sicuri che in pochi mesi arriveranno non poche novità.



Prima di lasciarvi vogliamo però mostrarvi un altro punto di grande avanzamento tecnologico: Stellantis caricherà le EV durante la marcia.