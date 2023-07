La guida autonoma di Stellantis avrà l'intelligenza artificiale di aiMotive

Stellantis ha ufficialmente completato l'acquisizione di aiMotive, un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e software per la guida autonoma.

Crescere, è questo il mantra. Dopo l'annuncio di Stellantis sull'aumento della produzione in Italia, il gruppo punta diventare un vero e proprio riferimento anche per le nuove tecnologie. AiMotive è una società che si occupa di prodotti chiave come aiSim, aiData e aiWare. Nonostante l'acquisizione, l'azienda continuerà a offrire queste soluzioni tecnologiche essenziali ai propri clienti terzi sul mercato mantenendo la piena autonomia operativa.

Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, ha sottolineato che l'acquisizione di aiMotive fornirà un significativo impulso alla trasformazione di Stellantis in un'azienda tecnologica leader nella mobilità sostenibile. In linea con gli obiettivi prefissati di Stellantis del Dare Forward 2030, la guida autonoma e dell'intelligenza artificiale saranno le basi per il futuro della compagnia.

László Kishonti, fondatore di aiMotive, ha condiviso la sua gioia per questa nuova fase, rivelando che nel lontano 2015 aveva dato vita all'azienda con l'ambiziosa missione di plasmare il futuro della mobilità accessibile a tutti. Ora, a distanza di sette anni, è entusiasta di unirsi alle ambizioni di Stellantis e di fare un significativo passo avanti verso un futuro di mobilità intelligente e sostenibile. La sua dedizione e competenza nel campo della guida autonoma e dell'intelligenza artificiale contribuiranno senza dubbio a unire le forze per affrontare le sfide della mobilità del domani.