Stellantis, 9 auto col leasing sociale in Francia: si parte da 49 euro al mese per la 500

La Francia sembra voler fare sul serio con il suo nuovo programma di leasing sociale, con il quale punta a spingere le vendite di auto elettriche. Per i fortunati che riescono a rientrare nel programma, gli EV diventano parecchio accessibili, ma quali modelli Stellantis sono disponibili per la "promozione"?

Ebbene, il Gruppo Stellantis, che nonostante la presenza di brand dome Fiat, Lancia, Opel e Jeep mantiene un chiaro carattere francofono, ha deciso di aderire a questa grande rivoluzione statale con una proposta suddivisa in nove auto elettriche pronte a colorare in verde, o meglio in green, le strade della Francia. Il cosiddetto leasing sociale, annunciato nell'ultima parte del 2023, sembra stia riscontrando un grande successo, tant'è che solamente a inizio mese si era registrato un boom di richieste (80.000 richieste per 23.000 vetture con il leasing sociale); chiara dimostrazione della volontà degli automobilisti francesi di dare una svolta al mondo delle quattro ruote.

E dunque, il pacchetto proposto da Stellantis riguardo la nuova campagna statale francese propone nove modelli full-electric suddivisi per cinque brand automobilistici: Fiat, Citroen, Opel, Jeep e Peugeot. Inoltre, questi modelli vengono divisi per segmenti, 'Citadines', ovvero le utilitarie di segmento B e le city-car, e 'Familiales', SUV e crossover.

Si parte dalla piccola EV di Torino, la Fiat 500e pronta a sbarcare negli USA con un lancio innovativo, proposta a un prezzo di 49 euro al mese; poi, seguendo l'onda dei prezzi, si passa alla nuova Citroen e-C3 (54 euro mensili), la Opel Corsa elettrica (94 euro mensili) e la Peugeot e-208 (99 euro mensili). Invece, per quanto riguarda la proposta Stellantis di elettriche a ruote alte, troviamo la Opel Mokka elettrica con rate a partire da 119 euro al mese, Citroën ëC4 (129 euro mensili), Fiat 600e La Prima (149 euro mensili), Jeep Avenger (149 euro mensili) e Peugeot E-2008 (149 euro mensili).