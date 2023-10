Stellantis, 5 modelli prodotti a Melfi: addio a Fiat 500X e Jeep Renegade, ecco chi entra

Negli scorsi giorni sono stati comunicati in via ufficiale i piani industriali dello stabilimento di Melfi, di proprietà di Stellantis. Nel corso dei prossimi 5 anni i modelli costruiti diventeranno 5, e nel contempo è stato definito il cronoprogramma per il completamento della transizione all'elettrico.

Con lo stop di benzina e diesel dell'Ue in vista del 2035, si è reso necessario riconvertire le linee in vista dei prossimi modelli full electric, di conseguenza Stellantis ha stabilito un piano dettagliato che è stato comunicato ai sindacati.

Il primo modello elettrico prodotto sarà una vettura non meglio specificata a marchio DS, a partire dalla fine del 2024, quindi indicativamente fra circa un anno. Nel 2025, poi, toccherà alla Jeep Compass e ad un altro modello sempre DS full electric.

Prodotta a Melfi anche la nuova Jeep Compass ibrida che farà da ponte per accompagnare la transizione verso il green. Il passaggio all'elettrico verrà poi definitivamente completato nel 2026, quando si produrrà un'auto a marchio Opel e una a marchio Lancia.

In questo secondo caso tutto fa pensare che il riferimento sia alla Gamma, così come aveva annunciato tempo fa il CEO dell'azienda torinese, Luca Napolitano nel comunicare la nuova versione della Lancia Ypsilon.

Nel contempo usciranno dalla linea di produzione alcuni modelli, a cominciare dalla Fiat 500X, che sarà sostituita dalla Fiat 600, presentata lo scorso mese di luglio in diretta, mentre nel 2025 toccherà alla Jeep Renegade e all'attuale Compass con motore a combustione interna salutare tutti.

Le 5 vetture che saranno prodotte a Melfi utilizzeranno la piattaforma STLA Medium, creata appositamente per le vetture full electric del gruppo, e a riguardo Stellantis ha fatto sapere che partirà a breve la costruzione della nuova linea di assemblaggio delle batterie che supporteranno appunto i cinque modelli elencati sopra.

Le sigle sindacali Fim, Uilm, Uglm e Fismic hanno accolto il nuovo piano industriale spiegando che: “In questo processo complesso di transizione energetica, tutti devono fornire il loro apporto - partendo dalle istituzioni regionali e governative - affinché si possano creare le giuste condizioni per una trasformazione epocale del settore automotive che non produca danni sociali”.