Stellantis, 4 stabilimenti in Italia sono troppi? Mirafiori quello che rischia di più

Il 2023 è stato un anno disastroso su più fronti, con diverse aziende (anche di altissimo profilo) che sono state costrette a effettuare importanti tagli al personale. Persino Google ha annunciato nuovi licenziamenti a metà gennaio 2024, nel frattempo in Italia gli occhi sono puntati su Stellantis.

Per chi ancora non lo sapesse, Stellantis è il gruppo automotive nato dalla fusione di FCA e PSA, al suo interno dunque comprende marchi come Fiat, Peugeot, Citroen, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, RAM, DS Automobiles e Dodge. Anche se il cuore pulsante dell’azienda è francese (persino il Governo transalpino ha una quota della società), buona parte del DNA è italiana vista la presenza di Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, marchi che hanno parte della loro produzione direttamente in Italia assieme a Jeep e Dodge.

Stellantis ha infatti quattro stabilimenti in Italia: Melfi, Cassino, Pomigliano e Mirafiori, con quest’ultimo che potrebbe essere in bilico dopo i recenti tagli alla produzione. Quattro impianti in Italia sembrano essere forse troppi per Stellantis, il Governo però sta lottando affinché tutto resti così com’è, senza che si perdano posti di lavoro. Anche nel caso in cui un impianto venisse ceduto a terzi, sarebbe comunque troppo rischioso per i lavoratori attualmente impiegati.

Cerchiamo dunque di capire perché proprio Mirafiori potrebbe essere in bilico. L’impianto di Melfi dovrebbe essere al sicuro, è stato aggiornato circa 10 anni fa e produce oggi 400.000 vetture all’anno su piattaforma STLA Medium (Stellantis guarda già al futuro con la piattaforma STLA Large). Può produrre modelli DS Automobiles, Opel e Jeep. Anche Pomigliano dovrebbe dormire sonni tranquilli: l’impianto più versatile di Stellantis in Italia ha dimostrato già in passato di potersi adattare a qualsiasi esigenza, inoltre dà lavoro a 4.000 dipendenti. Dalle sue linee di produzione escono poco più di 200.000 auto l’anno, nel 2024 si dovrebbe passare a 255.000. Cassino invece negli ultimi anni ha ottenuto investimenti pari a 1 miliardo di euro per aggiornare alcune aree tecniche e installare un impianto fotovoltaico estremamente efficiente, sarebbe dunque un estremo peccato perderlo.

Resta dunque Mirafiori, l’impianto che nel 2024 ha già visto la sua prima cassa integrazione per oltre 2.000 operai. Qui si produce la 500 elettrica sia per Fiat che per Abarth, un modello che dovrebbe vendere molto più di quanto in realtà sta facendo. Questo impianto produce anche diversi modelli Maserati, una nicchia che Stellantis potrebbe spostare all’estero. Nessuno può ancora sapere come si risolverà la questione, di certo la polemica è stata alimentata anche da Luca Cordero di Montezemolo, che ha criticato la scelta di costruire la nuova Fiat 600 in Polonia quando gli impianti italiani hanno bisogno di uscire dalla cassa integrazione. Cosa potrebbe anche esserci all’orizzonte? Il Marocco, nuova meta di investimenti anche per il mondo automotive. Per citare però proprio Montezemolo: “È una brutta cosa, non questo momento non ha senso”.