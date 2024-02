Stellantis, un 2023 positivo: premio da 2.112 euro ai dipendenti

Con un comunicato dei sindacati FIM-CISL, Stellantis ha elargito un premio di risultato significativo per i suoi dipendenti, pari a 2112 euro, che si aggiunge agli aumenti salariali già concessi tramite busta paga e il forte bonus di nuova uscita concordato con i sindacati.

Questa notizia è stata condivisa il 15 febbraio 2024 attraverso un comunicato stampa ufficiale emanato anche da Stellantis Termoli stessa. Il Segretario Nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, insieme al coordinatore nazionale Stefano Boschini, hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto attraverso la contrattazione sindacale.

"Grazie alla collaborazione e all'impegno dei lavoratori Stellantis, che hanno contribuito ai positivi risultati del gruppo, il premio di risultato che verrà distribuito nel mese di aprile 2024 raggiungerà un importo medio di 2112 euro". Questa somma è composta da 1812 euro provenienti dal piano di premi di risultato (PDR) e da 300 euro di bonus aggiuntivo, rappresentando un aumento dell'8,5% rispetto alla retribuzione complessiva, superando quanto distribuito nel 2022.

Nel marzo 2023 e nel gennaio 2024 era già stato erogato un incremento complessivo di 206,86 euro mensili (per la 2ª area professionale), pari al 11,3% complessivo. Questo ulteriore riconoscimento economico evidenzia l'impegno di Stellantis nel valorizzare e remunerare adeguatamente il contributo dei suoi dipendenti e di porsi in stretto dialogo con le associazioni di categoria, riflettendo anche il successo e la solidità del gruppo nel settore automobilistico. Tutto questo, nonostante gli incentivi, quest'anno, anno visto una forte rivalutazione al ribasso per Stellantis Italia, con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che è intervenuto direttamente sulla questione.

Per quanto attiene la fabbrica di Mirafiori, l'impianto potrebbe essere a rischio chiusura, dal momento che molte linee produttive sono state esportate in altri impianti all'estero. La CGIL ha già avviato la sua "battaglia" per salvare l'impianto stesso e i lavoratori, dei quali, al momento, molti di loro sono già in cassa integrazione.