Stellantis, 126mila euro lordi per lasciare il posto di lavoro: 'Costruisci il tuo futuro'

Ha fatto il giro del web la notizia di Stellantis che nelle scorse settimane ha inviato un'email ad alcuni impiegati di Mirafiori, offrendo loro 126.000 euro lordi per lasciare il posto di lavoro.

Come riferito da TorinoToday, ma anche dal Corriere della Sera e da altre fonti autorevoli, il gruppo guidato da Carlos Tavares, che di recente ha spiegato che le auto elettriche senza incentivi non hanno futuro, ha inviato una missiva via posta elettronica invitando i propri dipendenti a 'Costruire il loro futuro' lontano dall'azienda stessa, aderendo ad un programma che permette di ottenere una buona uscita, un incentivo in base all'età, tre mensilità aggiuntive e l'indennità di mancato preavviso.

Un pacchetto senza dubbio interessante, anche se ovviamente perdere il lavoro non è un fatto da prendere alla leggera. Inoltre, chi vorrà potrà contare sulla naspi, quindi due anni di disoccupazione.

La comunicazione è stata accolta con favore da alcuni, ma solleva dei dubbi circa l'interesse di Stellantis nei confronti di Torino, dove appunto sono giunte le email. "Ho 46 anni, se volessi andare via da Stellantis mi darebbero 110.000 euro, più il trattamento di fine rapporto e due anni di Naspi nel caso non avessi un altro lavoro", racconta un impiegato.

"Il nome del programma è 'Costruisci il tuo futuro'. Sembra quasi una presa in giro", spiega invece a TorinoToday Giovanni Mannori, responsabile della Fiom di Mirafiori, "Costruisci il tuo futuro, sì lontano da Mirafiori.. È un messaggio sconfortante e triste perché investono tantissimi soldi per spegnere le attività nel nostro Paese".

Negli ultimi anni a 8.000 persone sono state proposte in media 60.000 euro di buonuscita, mentre i 126mila euro riguarderebbero altre 2.000 lavoratori, con picchi massimi di 190mila euro.

Si tratta quindi di un investimento “enorme”, aggiunge Mannori, per svuotare gli uffici, “senza precedenti, almeno negli ultimi vent'anni in FIAT", spiega ancora il sindacalista, e che giunge tra l'altro a poche settimane dalla messa in vendita da parte di Stellantis dello stabilimento di Grugliasco, finito su Immobiliare.it.

“Per la prima volta si taglia sugli impiegati e non si dà una prospettiva futuribile che garantisca il mantenimento delle attività nel nostro Paese", conclude Mannori. Da segnalare che comunque la mossa di Stellantis è assolutamente legittima, nulla di illegale ne contro accordi, e il compenso offerto non è proprio bruscolini.