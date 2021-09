Stella Vita, il camper a energia solare con 730 km di autonomia nei giorni di sole

La quasi totalità delle auto elettriche che circola in strada ha un unico modo per ricaricarsi: connettersi alla rete tramite cavo. Esistono tuttavia metodi alternativi come l'energia solare - usata da questo innovativo camper fotovoltaico Stella Vita.

Non è la prima volta che su queste pagine ci occupiamo di veicoli a energia solare. È alquanto famosa la Lightyear One a energia solare, che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2022, mentre è già un successo la Aptera Sol, con la Sono Sion che è l'unica auto a energia solare a costare meno di 30.000 euro ed essere accessibile a tutti.

Ora cambiamo leggermente genere e torniamo al camper Stella Vita. Alimentato grazie a pannelli solari installati sul tetto, questo speciale camper può viaggiare fino a 730 km in una giornata assolata. Ovviamente a bordo può alimentare diversi elettrodomestici come una TV o una macchina per il caffè, inoltre grazie al tetto estensibile in altezza è possibile ricreare una zona notte, è più semplice cucinare o lavorare. Non solo però: il tetto si può aprire anche in larghezza, così che la superficie dei pannelli solari possa arrivare a ben 17,5 metri quadrati.

L'intero design è stato pensato per massimizzare lo spazio interno, senza mai però lasciare indietro l'aerodinamica - fondamentale a diminuire i consumi e dunque a ottimizzare l'efficienza. Purtroppo Solar Team Eindhoven non ha svelato dettagli tecnici in merito alla batteria di accumulo comunque presente a bordo e sul motore elettrico. Sappiamo soltanto che il 19 settembre il camper è partito per il suo primo viaggio lungo l'Europa. Che sia questo il futuro del campeggio sostenibile?