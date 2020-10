La stella luminosa di Mercedes guasta il servosterzo: richiamate oltre 12.000 auto

La storia che stiamo per raccontarvi ha quasi dell’incredibile. Può succedere che ogni tanto un grande marchio automotive richiami dei modelli per qualche difetto tecnico, Mercedes-Benz però è incappata in una gatta da pelare davvero surreale.

Avete presente il badge luminoso a forma di stella a tre punte posto sulla griglia frontale (anche) delle nuove GLE e GLS? Bene, perché Mercedes-Benz dovrà rivedere l’elettronica che lo alimenta: secondo la National Highway Traffic Administration (la NHTSA americana) può causare problemi al servosterzo, causando pericolosi guasti.

Dopo la segnalazione, il brand tedesco ha dovuto ammettere il problema e richiamare ufficialmente le auto. In totale sarebbero 12.799 i veicoli affetti da questo potenziale problema, che ovviamente rende meno sicura la marcia - soprattutto su strade innevate o con la pioggia. Per adesso l’Europa sarebbe al sicuro, poiché le vetture incriminate sarebbero state costruite tutte in Alabama.

Fortunatamente non sembrerebbero esserci incidenti sospetti, dunque molto probabilmente il problema è stato scoperto in tempo. Nel frattempo le officine statunitensi si stanno preparando ad affrontare il richiamo, con i clienti che potranno riparare la loro vettura gratuitamente a partire dal prossimo 8 dicembre. Gli utenti americani che adorano impressionare i loro vicini con il badge illuminato faranno meglio a sistemare l’elettronica, prima che la cosa finisca in malo modo.