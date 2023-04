Steiner vs Mick Schumacher: 'Ci è costato 2 mln di dollari! Pilota incapace...'

La querelle fra Mick Schumacher e Gunther Steiner di Drive to Survive 5, torna ad occupare le cronache sportive alla luce delle recenti dichiarazioni del team principal di Haas nei confronti del figlio del 7 volte campione del mondo.

Dopo che Toto Wolff ha preso le difese di Mick Schumacher, a far tornare d'attualità la questione è stato lo stesso Steiner, e precisamente un estratto del suo libro pubblicato proprio in questi giorni dal quotidiano inglese Times.

L'ingegnere originario di Merano ha voluto raccontate la sua esperienza in Formula 1 attraverso il libro Surviving to Drive, titolo che di fatto fa eco alla serie tv Netflix, e nello stesso ha raccontato l'esperienza con Mick Schumacher quantificando in ben “2 milioni di dollari” i danni causati dal giovane pilota svizzero, in particolare durante i gran premi in Arabia Saudita, Monte Carlo e Giappone.

Steiner si è soffermato sulle Prove Libere 1 di Suzuka 2022, quelle del venerdì, quando Schumacher ha perso il controllo del proprio mezzo a sessione conclusa. “È successo durante il fo**uto giro di rientro! - racconta l'ingegnere trentino - nell’in-lap! Era molto bagnato, ma nessun altro è riuscito a distruggere una macchina nel giro di rientro. Non posso avere a che fare con un pilota incapace di riportare la macchina integra ai box in un giro lento, è semplicemente ridicolo. Quante persone avrei potuto ingaggiare con 700 mila dollari?”, riferendosi alla cifra che costò quello specifico incidente.

Nel corso di queste ultime settimane sono stati molti coloro che hanno accusato Steiner di essere stato un po' troppo duro nei confronti di Mick Schumacher, tenendo conto della giovane età dello stesso pilota e della sua inesperienza. Inoltre sono stati diversi, come Toto Wolff, quelli convinti che nel caso in cui Michael Schumacher fosse stato presente ai box, il ragazzo non sarebbe stato trattato in quel modo.