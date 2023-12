Stefano Domenicali: 'Michael Schumacher? Non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico'

Stefano Domenicali, numero uno del circus, ha parlato qualche giorno fa con i microfoni del programma di Radio Rai, "La politica nel pallone", e nell'occasione ha affrontato svariati argomenti fra cui le condizioni di Michael Schumacher.

Il prossimo 29 dicembre, quindi fra 8 giorni, saranno passati dieci anni dal giorno in cui il 7 volte campione del mondo appariva per l'ultima volta in pubblico: a Meribel, sulle nevi, fu vittima di un gravissimo incidente in sci che lo costrinse a ritirarsi a vita privata.

In queste ultime settimane quell'evento drammatico è tornato fortemente d'attualità anche perchè un giornalista tedesco di ARD ha avviato un'inchiesta per scoprire se vi siano stati degli errori nei soccorsi di Michael Schumacher, e a quanto pare potrebbero esservi state delle incertezze nei soccorsi, che forse potrebbero aver inciso sulle condizioni di Schumi.

In attesa di approfondire l'argomento, Domenicali ha raccontato: "Sono passati dieci anni ma sembra ieri. Per rispetto suo e della sua famiglia, bisogna solo stargli vicino. Rimane questa situazione difficile dal punto di vista umano. Quello che c'è di privato tra me e la sua famiglia è giusto che rimanga privato ma l'unica cosa che posso dire è che siamo tutti quanti vicini a Michael e alla sua famiglia perché vivere questi dieci anni così non è sicuramente una cosa che augureresti nemmeno al tuo peggior nemico”.

Corinna, la moglie di Michael Schumacher, 'vive da 10 anni prigioniera', ha spiegato negli scorsi mesi Eddie Jordan, storico ex team principal del tedesco, riferendosi al fatto che la donna non abbia mai abbandonato per un istante l'ex campione di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan.

Del resto sembrerebbe che Schumacher abbia bisogno di assistenza continua di conseguenza la sua dolce metà ha deciso di prodigarsi verso il marito. Si tratta comunque solo di supposizioni perchè fino ad ora nessuno ha mai fatto chiarezza sulle condizioni fisiche dell'ex pilota, ma da quel poco che traspare da chi lo va a trovare, la situazione non sembra affatto rosea.