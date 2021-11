Stealth porta a EICMA 2021 le sue motobike targabili: le nostre foto

In piena era elettrica, il confine fra moto e bici si fa spesso labile, inconsistente, fino a scomparire. Ce lo conferma una volta di più Stealth, azienda australiana che ha portato a EICMA 2021 le sue incredibili motobike targabili.

Tre i modelli portati alla fiera di Milano, ovvero F-37s, B-52s e il nuovo H-52s. Già saprete che per essere e-bike (senza obbligo di targa, assicurazione e casco) i modelli non devono superare i 250 W di potenza. Quando si va oltre ci sono due strade possibili: l’utilizzo privato, magari su strade sterrate e in montagna, oppure l’omologazione come 50 cc.

È proprio questo il caso dei prodotti Stealth di cui parliamo oggi, e-bike carenate come piccole moto che possono arrivare a 45 km/h. La F-37s pesa 52 kg e ha un range di 60 km con una carica (che si può avere in 3 ore). La potenza è in questo caso di 2 kW, con picchi da 3,7 kW.



La B-52s arriva a pesare 67 kg ma ha 80 km di autonomia; la potenza sale a 2,5 kW con picchi di 6,2 kW. La H-52s rappresenta una novità e non abbiamo ancora la scheda tecnica completa, possiamo però dirvi che pesa 63 kg, raggiunge i 70 km di autonomia a 45 km/h di media, si ricarica in 3 ore come le sorelle della line-up. Nella Galleria in basso trovate tutti e tre i modelli portati a EICMA, comprese le e-bike “tradizionali” di Stealth che sono di qualità elevatissima. Sempre a EICMA 2021 abbiamo visto i 7 nuovi modelli NIU e la moto elettrica Vmoto Stash, un’assoluta novità per il mercato italiano.