Le stazioni di ricarica hanno raggiunto anche le strade più alte del mondo

Il mondo dell'auto si sta rapidamente dirigendo verso una elettrificazione completa dei sistemi propulsivi, ma ora come ora l'infrastruttura di ricarica in molte aree non riesce ancora a far fronte in modo pienamente soddisfacente alla domanda (secondo la CMA mancano migliaia di colonnine).

In India però la situazione è in forte miglioramento, tanto che si è pensato di costruire ben 18 punti di ricarica per auto elettriche nella regione del Ladakh, che fa parte della famosa regione del Kashmir. L'area è una meravigliosa destinazione turistica, e le strade che la attraversano si trovano ad altitudini incredibili. Giusto per fare un esempio, qualche colonnina è stata installata persino sulla Manali-Leh, uno dei passi stradali con maggiore escursione in assoluto rispetto al livello del mare.



A occuparsi del progetto è stato il brand PowerBank. La compagnia fa parte di Anant Virya, una joint venture divisa a metà tra Lithium Urban Technologies di Bangalore e Fourth Partner Energy, il più grande fornitore di soluzioni di mobilità in India. Nello specifico le 18 colonnine comprendono caricatori di tipo 1 e di tipo 2, e riescono a coprire una distanza complessiva di 1.800 chilometri circa. Quasi tutti si trovano ad un'altitudine superiore ai 3.000 metri sul livello del mare.



Sanjay Krishnan, fondatore di Lithium Urban Technologies, si è espresso come segue in merito all'operazione:"Attraverso questa iniziativa, l'obbiettivo primario di PowerBank è quello di assicurarci di coprire almeno il 50 percento del traffico veicolare di auto elettriche, e di ridurre le emissioni dei tubi di scarico nelle regioni del Ladakh nei prossimi 36-48 mesi. Miriamo anche a portare un cambio di paradigma nel modo in cui le persone percepiscono le EV andando a rispondere alle preoccupazioni sulla disponibilità energetica per i lunghi viaggi e le gite notturne."



Esattamente un mese fa anche un colosso del petrolio ha annunciato il suo supporto all'elettrificazione: Shell installerà migliaia di colonnine.