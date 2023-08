Le stazioni di ricarica Mercedes-Benz arrivano in Europa dal 2023

Mentre molti produttori stanno espandendo la loro gamma di veicoli elettrici, Mercedes sta prendendo una strada diversa. Dopo l'annucio della nuova AMG GT, Mercedes concentrerà i suoi sforzi sull'apertura di una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Questa mossa segue l'esempio di successo di Tesla e della sua rete Supercharger.

La novità è che queste stazioni saranno accessibili non solo ai proprietari di veicoli Mercedes, ma anche ad altri. Mercedes ha annunciato che le prime stazioni di ricarica apriranno nell'autunno di quest'anno in America, Cina e Germania. Entro la fine del 2024, il colosso automobilistico tedesco prevede di avere oltre 2.000 punti di ricarica rapida pronti per l'uso.

Nel corso del decennio, Mercedes mirerà a espandere ulteriormente questa rete, con l'obiettivo di avere 10.000 punti di ricarica in 2.000 hub entro la fine del decennio. In base alla località, ciascun centro avrà da quattro a trenta stazioni di ricarica rapida. Le velocità di ricarica si stima possano raggiungere fino a 400 kW, con Mercedes che enfatizza l'obiettivo di fornire ai clienti che utilizzano queste strutture un'esperienza di ricarica premium, sostenibile e affidabile.

I conducenti di veicoli Mercedes avranno la comodità di utilizzare il servizio MercedesMe per il pagamento delle ricariche e la prenotazione di posti presso le stazioni di ricarica. Queste stazioni saranno integrate nel piano di percorso dei veicoli Mercedes, indicando il percorso più efficiente per la ricarica.

A differenza di molte stazioni di ricarica attuali, i nuovi hub di Mercedes avranno strutture aggiuntive come tetti, punti vendita di cibo, servizi igienici, telecamere di sicurezza e illuminazione, al fine di garantire la comodità e la sicurezza durante la ricarica. Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz, ha spiegato che ogni hub di ricarica sarà alimentato da energia verde. Il primo di questi hub verrà lanciato in Nord America, mentre il lancio in Europa è previsto entro quest'anno.

Per quanto attiene ai prossimi Ev, Mercedes ha dichiarato che non avvierà una politica di riduzione dei prezzi, come invece sta facendo Tesla. il fascino premium della casa tedesca, sia per Ev che non, sarà sempre un carattere distintivo a livello di brand e la casa tedesca non ha intenzione di svalutarlo.