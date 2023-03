Stazioni di ricarica ogni 60 km, distributori di idrogeno ogni 200 km: il nuovo accordo UE

Il mese di marzo 2023 è stato particolarmente concitato in Europa, vista la discussione relativa al 2035, ai biocarburanti e agli e-fuel. In UE si è però deciso anche sul fronte elettrico, con un nuovo accordo utile a realizzare nuove stazioni di ricarica e distributori di idrogeno. Vediamo cosa si è deciso...

Il nuovo accordo in materia di stazioni di ricarica e rifornimento green è stato ufficializzato dall'Europarlamento e prevede un piano per installare colonnine per veicoli leggeri ogni 60 km entro il 2026 lungo i principali assi stradali del vecchio continente. In particolare l'accordo vale per le reti prioritarie dei trasporti europee, anche dette Ten-T. Per i mezzi pesanti dovranno esserci stazioni di ricarica adeguate ogni 120 km entro il 2028.

Passando all'idrogeno, l'Europarlamento ha deciso che entro il 2031 bisognerà installare un distributore di idrogeno ogni 200 km, sempre guardando alle principali arterie del continente. Ora la patata bollente passa ai singoli Stati, che dovranno presentare piani nazionali per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Europa - che comunque prevedono delle eccezioni per i territori più svantaggiati, le isole e le strade con poco traffico.

Anche se le linee guida sono state tracciate, ora il provvedimento dovrà essere esaminato e approvato dagli ambasciatori dei 27 Paesi Membri e dal Consiglio europeo, nonché dalla commissione trasporti e dalle plenaria dell'Europarlamento, insomma il percorso è ancora lungo ma le premesse sono incoraggianti.