Le stazioni IP avranno colonnine di ricarica ultra potenti: 15 minuti per un rifornimento

Buona parte degli automobilisti italiani credono che l’infrastruttura di ricarica attuale non sia sufficiente per uno switch elettrico di massa. Tale “credo popolare” è sicuramente vero, il settore però si sta espandendo alla velocità della luce e presto anche le stazioni di rifornimento IP avranno delle colonnine di ricarica.

Ad annunciare il piano è stato lo stesso gruppo italiano, che ha annunciato una joint venture paritetica con Macquarie Capital. Lo scopo? Installare stazioni di ricarica elettrica presso 510 distributori IP, che diventeranno IPlanet, un piano da completare entro il 2032. Il “closing” dell’accordo è previsto entro la fine di quest’anno, le prime stazioni con marchio IPlanet invece saranno attive già dalla prima metà del 2024.

In genere le stazioni di ricarica che si trovano sparse per l’Italia appartengono a distributori di energia elettrica, è molto raro trovare colonnine di ricarica presso stazioni di rifornimento “classiche”, le cose però stanno evidentemente per cambiare. Al di fuori dell’Italia un esempio importante è arrivato da Shell, una delle prime compagnie petrolifere a installare colonnine di ricarica presso i suoi distributori di benzina e gasolio.

Roberto Purcaro, Executive Director e Head di Macquarie Capital Italy, ha dichiarato: “Entro il 2030 l'Italia punta ad avere 6,6 milioni di auto elettriche in circolazione e oltre 160.000 punti di ricarica EV installati in tutto il Paese. Continuiamo a supportare le aziende nei loro piani di transizione energetica e, attraverso questa joint venture con IP, intendiamo avere un ruolo chiave nel contribuire al raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi che costituiscono una parte importante della decarbonizzazione del settore dei trasporti”.

Le nuove colonnine saranno ovviamente ad alta potenza, le stazioni IPlanet infatti puntano a rifornimenti di energia lunghi circa 15 minuti. Energia che per buona parte sarà pulita, proveniente da pannelli solari installati presso le stazioni di servizio. IP ha anche fatto sapere che l’installazione di queste nuove colonnine si deve anche all’aiuto dell’Europa, che all’interno del progetto Connecting Europe Facility (CEF) ha erogato alla compagnia 29,3 milioni di euro destinati proprio alla creazione di nuove stazioni di ricarica. Ricordiamo che sempre grazie all’Europa avremo una colonnina ad alta potenza ogni 60 km lungo le principali arterie europee.