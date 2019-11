Una stazione Tesla Supercharger prende fuoco, investigazione in corso

Un centro di ricarica Tesla Supercharger, situato in un supermercato del New Jersey, ha preso fuoco non molte ore fa. Le cause dell'incidente sono ancora da verificarsi e Tesla starebbe già investigando sull'accaduto.

Wawa è una catena di negozi che gode di una forte partnership con Tesla. Per questo motivo fornisce punti Supercharger in ogni centro possibile, infatti ne hanno disposti già 16 e ne è in programma la costruzione di altri 14.

Ieri un gran bel problema ha causato un incendio proprio di una di queste stazioni al Wawa di Parsippany, e un portavoce della compagnia rilasciato una dichiarazione subito dopo l'accaduto:"Tesla ha avuto un problema con una sua colonnina e l'energia è stata disattivata nel corso delle loro investigazioni. Il nostro store non è stato coinvolto perché è agganciato su una linea elettrica separata." In fondo trovate un'immagine esplicativa della situazione.

I vigili del fuoco si sono precipitati immediatamente sulla scena, e le fiamme sono state messe sotto controllo in un attimo, e per questo motivo non ci sono stati feriti. Il portale automobilistico electrek.co ha contattato Tesla, la quale ha riferito di stare eseguendo le proprie indagini per scoprire qualcosa di più, ma al momento non arrivano ulteriori notizie.

Una cosa simile non era mai accaduta, piuttosto un veicolo elettrico aveva preso fuoco nei pressi di un Supercharger, ma mai viceversa. Comunque, per comparativa, ogni anno nei soli Stati Uniti circa 5.000 pompe di benzina riportano incendi, stando a quanto divulgato dalla National Fire Protection Association.

Di recente qualcuno ha testato la velocità di ricarica effettiva di un Supercharger V3 utilizzando una Tesla Model 3, scoprite voi stessi il risultato. Infine la casa automobilistica californiana ha annunciato l'arrivo di un nuovo Update Tesla per le loro vetture che, tra le altre cose, consentirà rifornimenti più rapidi.