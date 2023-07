La prima stazione 'Supercharger' di Porsche: una meraviglia con kWh a 0,33 euro

Tesla è sicuramente famosa per le sue auto ma non solo: a far la sua fortuna è stata anche la rete di ricarica Supercharger che ora in qualche modo Porsche vuole replicare e persino superare - con servizi aggiuntivi.

Solitamente le stazioni Tesla Supercharger offrono stalli di ricarica e poco altro, magari si trovano vicini a centri commerciali e altre attività, così che gli utenti possano comunque rifocillarsi, ma non si tratta di servizi offerti direttamente dagli uomini di Elon Musk. Esistono tuttavia delle stazioni più accessoriate con zone lounge, soprattutto in Europa centrale e Stati Uniti, dove Tesla vuole persino costruire stazioni con Drive-in incorporato. Ma perché parliamo tanto di Tesla in un articolo riguardante Porsche? Perché il marchio tedesco ha deciso di iniziare a costruire una serie di stazioni di ricarica capaci di offrire anche servizi aggiuntivi ai clienti.

Si chiamano Porsche Charging Lounge e, come ben si capisce dal nome, non si tratta di stazioni comuni. La prima del suo genere ha aperto appena fuori Bingen am Rhein, in Germania. Da fuori sembra una vera e propria stazione di servizio, con le colonnine di ricarica al posto delle classiche pompe di benzina. Una stazione luxury, certo, capace di offrire sei stalli DC da 300 kW e quattro AC da 22 kW, tutti alimentati da energia rinnovabile. Porsche ha comunque fatto sapere che passare ai 400 kW il prossimo anno potrebbe essere una possibilità concreta. La location è aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, del resto si tratta di una zona molto trafficata.

All’interno dell’edificio principale è possibile trovare snack e drink di vario tipo, è possibile anche ottenere l’accesso a giornali e media digitali grazie a una rete WiFi ad alta velocità. Tutto ai può pagare con Apple Pay o con Google Pay (immaginiamo comunque tramite carta contactless). Non è male neppure il prezzo dei singoli kWh: Porsche infatti vende l’energia a 0,33 euro/kWh, un prezzo che solitamente noi italiani possiamo raggiungere sottoscrivendo costosi abbonamenti. Basta associare il proprio Porsche ID alla targa dell’auto per avere accesso automatico alla zona di ricarica. Poi basta poggiare la Porsche Charging Card o scannerizzare il codice QR tramite app per iniziare la sessione di ricarica.

Per il brand si tratta solo della prima stazione di questo tipo, altre location stanno per aprire sempre in Germania, in Austria e in Svizzera, Paesi in cui Porsche ha un vasto bacino d’utenza. Ricordiamo che per il marchio di Stoccarda si tratta anche di un investimento per il futuro, visto che entro il 2030 l’80% delle auto prodotte da Porsche sarà elettrico.