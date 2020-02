Stazione di servizio causa decine di guasti: avevano erogato il carburante sbagliato

Dozzine e dozzine di auto sono rimaste in panne la scorsa settimana per essersi fermate a un paio di stazioni di servizio in Colorado le quali, chissà per quale oscura ragione, avevano alimentato le vetture con il carburante sbagliato.

Lo riporta Fox 31 Denver. La stazione televisiva locale ha fatto inoltre sapere che tutto ciò è avvenuto a coloro che hanno riempito il serbatoio della propria macchina o al Circle K di Boulder o al King Soopers di Brighton. Entrambe le pompe stavano quindi rilasciando benzina contaminata con quantità significative di diesel, o addirittura soltanto diesel. Il Circle K avrebbe dato la colpa al "carburante sporco" con diesel all'interno, mentre King Scoopers ha incolpato il fornitore, il quale avrebbe consegnato taniche riempite a diesel.

Dani Alexander, che ha rifornito la propria Subaru Forester del 2015 al Circle K di Boulder alcuni giorni fa ha riferito:"Ho fatto il pieno e dopo aver percorso appena tre isolati ha cominciato a trascinarsi e a sbuffare. Si tratta di una ottima macchina e l'avevo appena sistemata per il Venerdì". Il malcapitato ha dovuto chiamare il carro attrezzi, e durante quel pomeriggio non è stato affatto l'unico. A seguire Alexander ha telefonato al Circle K, e la stazione ha a sua volta riferito l'accaduto all'assicurazione, che ha provveduto a pagare 1.100 dollari per i costi di riparazione e per il carro attrezzi, oltre al pieno di carburante.

"Non hanno ammesso fosse un loro sbaglio e di aver distribuito benzina con diesel all'interno. E' a causa loro che la mia auto ha cominciato a produrre nubi di fumo nero." Così ha concluso Alexander per Fox 31. Dal nostro canto ci teniamo a precisare che i veicoli diesel non possono muoversi a benzina e viceversa a causa del differente sistema di combustione. Il diesel per l'accensione utilizza un'elevatissima compressione, mentre i motori a benzina operano una bassa compressione con candele atte all'accensione.

A ogni modo il Regno Unito ha in mente un ban per entrambe le motorizzazioni: stop a benzina diesel e ibride dal 2035. La stessa scelta l'ha fatta la Svezia, ma in questo caso è stata aperta un'indagine.