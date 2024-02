La stazione di ricarica a pannelli solari scollegata dalla rete, ma che prezzo...

Una stazione per ricaricare le auto elettriche, scollegata dalla rete e che funziona solo con i pannelli solari? Sì, esiste, ed è stata inventata dall'azienda californiana Paired Power, specializzata in questo tipo di sistemi.

Con la diffusione delle auto elettriche c'è stato un boom del fotovoltaico, e tale società a stelle e strisce ha ben pensato di utilizzare i pannelli che sfruttano il sole per dare vita ad una stazione di ricarica totalmente green, che funziona senza l'uso della corrente elettrica.

In poche parole le auto elettriche si ricaricano solamente tramite i pannelli solari, garantendo una capacità massima di circa 370 km di autonomia al giorno. Tutto merito dei pannelli da 4,6 kW di tipo bifacciale che hanno una resa energetica decisamente maggiore rispetto a quelli standard, fino al 15 per cento in più. Di conseguenza da ogni pannello solare si possono ricavare 5,3 kW di energia e ciò consente, come ricorda anche Insideevs, di ottenere una maggiore densità per metro quadro, riducendo nel contempo la superficie e rendendo la struttura più leggera.

Si tratta di stazioni che potenzialmente possono essere installate ovunque essendo scollegate dalla rete, e sono dotate di una base in acciaio zavorrato, che consente un'installazione completa in sole 4 ore.

Nella stazione è presente anche un sistema di stoccaggio per l'energia prodotta con una batteria al litio-ferro-fosfato, e la corrente è trasferibile all'auto tramite un caricabatterie di livello 2. La particolarità di queste stazioni è che sono estremamente resistenti a grandine e agenti atmosferici vari, leggasi forti venti e alte o basse temperature.

L'unica nota dolente è rappresentata dal prezzo visto che installare una “pensilina” di questo tipo varia dalle 28mila alle 78mila dollari, quindi dalle 30 alle 84mila euro, a secondo delle dimensioni e del numero di caricabatterie. Bisogna poi aggiungerci altri 5.000 dollari per l'installazione, quindi altri 5.400 euro circa. Una spesa non da poco, sia chiaro, ma che verrà “ricompensata” dalle mancate ricariche che effettuerete nel corso degli anni alla vostra elettrica, visto che potrete fare il pieno praticamente gratis. Detto questo, sapete quanti pannelli solari servono per ricaricare un'auto elettrica? Il numero potrebbe sorprendervi.