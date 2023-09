La più grande stazione di ricarica al mondo è stata appena acquistata da Tesla

Con la crescente diffusione dei veicoli elettrici, è aumentata la necessità di stazioni di ricarica. Alcuni hanno iniziato a costruire le proprie reti di ricarica, tra questi spicca il gigante Shell BP: ecco la stazione di ricarica più grande del mondo.

Il gigante dell'industria petrolifera ha recentemente annunciato l'apertura di una stazione di ricarica rapida con ben 258 posti in Cina vicino al terminal dell'aeroporto di Shenzhen. Questa stazione può gestire oltre 3.300 veicoli elettrici al giorno durante il periodo di prova e offre una serie di servizi aggiuntivi, tra cui un minimarket, uno Shell Cafe, distributori automatici e una sala autista. La stazione utilizza anche pannelli solari sul tetto per generare energia rinnovabile.

La stazione è gestita attraverso una partnership tra Shell e il produttore di veicoli elettrici BYD. Shell e BYD collaborano per sviluppare una rete di ricarica per veicoli elettrici in Cina e in Europa, e attualmente gestiscono più di 13.000 punti di ricarica a Shenzhen. Tornando in Italia, sull'A4 aprirà la prima stazione di ricarica drive through del paese. Questa stazione offrirà 8 stalli (espandibili a 16) con ricarica ultrarapida.

Anche Tesla sta spingendo molto (è stata la prima del resto) sulle colonnine di ricarica e sui servizi ad esse annessi. Con la colonnina numero: 50.000 di Tesla, l'azienda americana ha voluto commemorare il momento, creando una colonnina unica e diversa dalle altre.