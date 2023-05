La più grande stazione IONITY d'Europa è stata appena aperta in Italia

In Italia la mobilità elettrica sta cambiando volto grazie alle nuove colonnine autostradali di Free to X, anche IONITY però sta costantemente allargando il suo parco stazioni. Ad Affi ad esempio è stata inaugurata la stazione di ricarica IONITY più grande costruita sinora.

Con questa nuova stazione di Affi, sul Lago di Garda, IONITY raggiunge quota 28 stazioni di ricarica nel nostro Paese, il che si traduce in ben 172 stalli ad alta potenza - e altre 9 stazioni sono attualmente in costruzione in altrettante location. Tornando alla nuova stazione di Affi, si trova in un luogo sicuramente strategico per il turismo locale, è infatti localizzata accanto alla A22/A45 presso l'uscita Lago di Garda Sud. Offre 18 stalli ad alta potenza fino a 350 kW/800 V, il tetto della stazione è inoltre ricoperto da pannelli solari, significa che la stazione produce energia per se stessa - anche se all'occorrenza può comunque cedere elettricità alla rete.

In fase di ricarica gli utenti elettrici possono poi contare su tutta una serie di servizi messa in campo dal vicino centro commerciale: attorno alla stazione infatti sono presenti numerosi negozi d'abbigliamento, ristoranti, bar e persino un hotel presso cui passare la notte. Elena Airoldi, Country Manager di IONITY in Italia, ha dichiarato all'inaugurazione: "La location è strategica per la zona del Lago di Garda, inoltre può rappresentare un ottimo crocevia per chi viaggia verso nord oppure verso sud".