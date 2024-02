La station wagon più venduta in Italia nel 2023 è in offerta con uno sconto di 4.000 euro

Le station wagon non sono più fra le auto più gettonate come un tempo. Con l'avvento dei SUV in tutte le salse, le vetture touring offerte sul mercato sono diminuite sempre di più ma in ogni caso sono ancora considerate da molti le migliori per chi necessita di molto spazio.

Dopo avervi elencato quali sono le 5 station wagon in vendita a meno di 28mila euro, oggi vogliamo soffermarci su quella che è stata la touring più venduta in Italia nel 2023 e precisamente la Skoda Octavia.

La SW della nota marca cecoslovacca è da sempre molto apprezzata sul mercato e durante l'anno da poco passato ha convinto più di settemila nostri connazionali, precisamente 7.419, doppiando quindi le vendite del 2022 pari a 3.735.

Alla luce di questo forte interesse verso l'Octavia vogliamo consigliarvi la promozione attualmente in corso che vi permette di ottenere un risparmio superiore ai 4.000 euro. La Skoda Octavia Wagon nell'allestimento Ambition con motore 1.0 e-TEC DSG da 110 cavalli, è in vendita a 27.579,01 euro (chiavi in mano IPT esclusa) invece che al prezzo di listino canonico da 31.800 euro.

La promo è valida per tutto il mese di febbraio, quindi per meno di una settimana, e solo nel caso di sottoscrizione del finanziamento Skoda Clever Value e in caso di permuta e sottoscrizione di Extended Warranty da 295€. Un esempio di finanziamento? Anticipo da 5.000 euro, 35 rate da 249 euro al mese, e rata finale da 17.235 euro per un chilometraggio massimo di 45mila km. Al termine del finanziamento si potrà decidere se riscattare l'auto, rifinanziarla o eventualmente restituirla.

Da segnalare che la Skoda Octavia, essendo ibrida, rientra anche negli incentivi statali, che, in attesa dell'erogazione di quelli del 2024, sono pari a 2.000 euro, portando quindi il prezzo finale a 25.579 euro. La seconda touring più venduta in Italia è stata la Ford Focus Station Wagon, mentre la terza è stata la Fiat Tipo.