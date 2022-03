State sempre attenti in autostrada: non fate come questa Nissan R34 Skyline!

Di manovre bizzarre e spericolate in questo mese ne abbiamo viste, come nel caso della Ford Mustang stanca di essere bloccata nel traffico. Una mossa altrettanto pessima, sempre esito di impazienza, la notiamo anche in questa Nissan R34 Skyline alle prese con un sorpasso pericoloso: non fate come questo autista!

Sulle strade nei pressi di Victoria, in Australia, a inizio marzo si è verificato un incidente tra una Skyline argentata, una Hyundai Getz e una Tesla, da cui viene ripreso il filmato pubblicato poi su Reddit e visibile in calce alla notizia. Inizialmente la Nissan procede a velocità sostenuta senza manifestare alcuna intenzione di effettuare il sorpasso, specialmente alla luce del traffico presente.

Tuttavia, a un certo punto il conducente decide di premere sull'acceleratore per sorpassare una Hyundai Santa Fe argento, per poi riapparire davanti al SUV colpendo prima la parte anteriore della Getz e poi il posteriore della Tesla, fermandosi di traverso sulla corsia.

I movimenti della Nissan R34 Skyline lasciano intuire che si sia trattato di un incidente tutt’altro che dovuto da una manovra spericolata, bensì da una possibile perdita di controllo dovuta alla condizione della strada sotto il cavalcavia. Forse il conducente della Skyline avrebbe dovuto prestare più attenzione, o forse si tratta di pura sfortuna. Ciò che è chiaro, ora come ora, l’automobile della casa nipponica richiederà un intervento alquanto costoso per tornare sulla strada in condizioni ottimali.

Un fatto analogo lo abbiamo visto a metà mese, sempre in Australia, nel caso di un incidente causato da una Mitsubishi Lancer Evo.