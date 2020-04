Stasera in diretta il Virtual GP d'Australia con i veri campioni della F1

Il Coronavirus ha fermato anche il grande baraccone della Formula 1, che in attesa di riorganizzarsi al meglio però ha trovato una valida alternativa per intrattenere i tifosi: organizzare gare virtuali. Oggi 5 aprile diversi piloti F1 si affronteranno sul circuito di Melbourne per il Virtual GP d'Australia.

La gara sarà trasmessa su Sky Sport F1 sul canale 207 e sarà un'occasione deliziosa per svagarsi in tempo di quarantena. Se il calendario reale della F1 ci avrebbe portato in Vietnam, ad Hanoi, questa sera vedremo invece le curve e i rettilinei dell'Albert Park australiano. Sulla griglia di partenza troveremo, sul serio, il pilota Charles Leclerc, che per una volta non avrà Sebastian Vettel come compagno di scuderia ma suo fratello Arthur, già stella della Ferrari Driver Academy.

Non solo: con loro ci saranno anche George Russell, Antonio Giovinazzi e Alexander Albon. L'appuntamento è dunque su Sky Sport alle ore 21:00, mentre alle 22:30 bisogna lasciare spazio ai campioni professionisti della simulazione, ovvero i protagonisti del campionato Esports di F1. Se già negli anni scorsi il confine fra gare reali e virtuali si era assottigliato clamorosamente, con alcuni simulatori in grado di restituire emozioni davvero importanti e di invidiare poco e niente a quelle della "vera" F1, questo periodo di lockdown intercontinentale ha avvicinato ancora di più i due mondi.