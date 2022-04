La startup Trinity presenta Uranus RS, lo scooter elettrico dall'autonomia di 100 Km

L'innovazione nel campo dei veicoli a motore è merito anche di piccole realtà come quella di Trinity, una startup tedesca con l'ambizione di realizzare uno scooter elettrico efficiente ma allo stesso tempo performante ed adatto a qualsiasi circostanza. L'azienda, dunque, ha recentemente presentato la Uranus RS.

Il mercato degli scooter elettrici si sta facendo sempre più competitivo, basti pensare alla Yamaha NEO's, tuttavia la proposta di Trinity con la sua Uranus RS spicca per ambizioni. La compagnia ha effettuato infatti tutta una serie di ottimizzazioni per ottenere il miglior compromesso possibile tra efficienza e potenza seppur mantenendo un design moderno ed accattivante.

Grazie alle due batterie al litio da 72V/32Ah, infatti, lo scooter totalmente elettrico dovrebbe garantire un'autonomia realistica di circa 100 Km. Ma non è tutto dal momento che l'azienda ha pensato per il motorino EV tre modalità di guida: ECO, Standard e Sport. La prima è pensata per un uso cittadino che dovrebbe fissare a 55 Km/h la velocità massima dello scooter, mentre la seconda, adatta nei passaggi città-periferia, dovrebbe aumentare la velocità sino ad 80 Km/h. L'ultima modalità di guida, infine, dovrebbe raccogliere il massimo potenziale del motore e garantire allo scooter una velocità di 110 Km/h.

Uranus RS arriverà sul mercato dal prossimo mese, anche se non ci sono informazioni su una distribuzione al di fuori dalla Germania, al costo di 5888 dollari valido solo per il lancio. All'uscita, invece, il prezzo dovrebbe lievitare di ulteriori 500 euro.