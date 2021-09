La startup Nobe svela il 500, un pick-up elettrico con telaio in carbonio e look anni '50

Nobe è una startup sita in Estonia, che qualche anno fa ha fatto il suo debutto nel mondo delle auto con la 100GT, una piccola vettura a tre ruote e dal gusto spiccatamente retrò. Adesso presenta invece il Nobe 500, un pick-up elettrico di piccole dimensioni e con un look anni ‘50.

La Nobe 100GT ha fatto parlare di sé non soltanto per il look e l’adozione delle tre ruote, ma anche per il suo peso piuma che dà la possibilità di appenderla al muro invece di parcheggiarla. Il peso ridotto è un elemento che si ritorva sul Nobe 500 grazie all’utilizzo di un telaio realizzato completamente in fibra di carbonio, a cui si unisce un motore elettrico di piccole dimensioni.

A livello estetico il Nobe 500 sembra una riproduzione in miniatura dei pick-up Ford F-Series, in particolare dell’F-100 di seconda generazione, che debutto nel 1953. Il frontale è dominato dalle curve morbide del cofano, impreziosito dai numerosi dettagli in tinta cromata, che ritroviamo anche sui cerchi assieme alla tinta della carrozzeria, avvolti da pneumatici con la spalla dipinta di bianco. Il cassone posteriore è notevolmente più piccolo rispetto all’antenato a cui si riferisce, ma ciò nonostante non rinuncia alle sponde in legno.

Non si sono foto ufficiali dell’abitacolo, ma molto probabilmente avrà molto in comune con quello della 100GT, caratterizzato da strumenti analogici circolari con lancette e un grande ma sottile volante in bachelite. Lo stesso discorso vale per il propulsore, quindi dovremmo aspettarci la stessa unità elettrica da 98 CV vista sul modello di debutto dell’azienda estone, capace di prestazioni di tutto rispetto, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e un’autonomia di circa 257 km grazie alla batteria da 25kWh.

Inoltre il Nobe 500 dovrebbe ricevere sospensioni pneumatiche regolabili così da permettere il massimo comfort degli occupanti, o dell’eventuale carico, anche sulle superfici più sconnesse e irregolari. Ancora non si conosce il prezzo di questa vettura, ma ci si aspetta un costo leggermente superiore rispetto a quello della Nobe 100GT, che costa circa 25,000 dollari.

Prima di lasciarvi, restando in tema di pick-up elettrici, vi consigliamo di dare uno sguardo ad una delle ultime creazioni di Everrati, che ha elettrificato un Land Rover Defender Serie 2 degli anni '60.