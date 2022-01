Una startup ha creato una batteria sostitutiva per la Tesla Model S: ora fa più di 1000 km

L’auto elettrica si sta diffondendo a macchia d’olio e diventa un tema sempre più comune tra le chiacchiere quotidiane, da cui si evince che il problema più grande per i potenziali acquirenti di auto EV risiede nell’autonomia<(strong> ancora troppo ridotta rispetto ai motori termici. Una startup del Michigan però, sembra avere la soluzione.

Stiamo parlando della Our Next Energy (ONE), un’azienda che sta sperimentando una batteria alternativa, per il momento utilizzando una Tesla Model S Long Range Plus. La batteria ONE occupa lo stesso spazio occupato dal pacco originale da 103.9 kWh, ma offre il doppio della capacità, nella fattispecie 207.3 kWh, che si traduce in una percorrenza da record che potrebbe sembrare quasi irreale, se non ci fossero i rilevamenti a dargli ragione.

La Tesla Model S equipaggiata con la batteria ONE è stata provata su strada lo scorso dicembre, e con un unico ciclo di ricarica, la vettura è riuscita a percorrere 752 miglia, circa 1200 km, con una velocità media di 88 km/h. Successivamente è stata messa sul banco prova alla velocità costante di 88 km/h, e in questa circostanza ha raggiunto 882 miglia, ossia 1419 km.

Un risultato stupefacente che è motivo di orgoglio per l’azienda, e a tal proposito Mujeeb Ijaz, fondatore e CEO di ONE, ha detto: “Vogliamo accelerare l'adozione dei veicoli elettrici eliminando l'ansia da autonomia, che oggi frena la maggior parte dei consumatori. Ora siamo concentrati sull'evoluzione di questa batteria proof-of-concept in un nuovo prodotto chiamato Gemini, che consentirà viaggi a lunga distanza con una singola carica, migliorando i costi e la sicurezza utilizzando materiali sostenibili”.

Secondo l’azienda, tutte le vetture elettriche attuali non offrono il giusto surplus di energia necessario in alcune delle condizioni di guida reali, come la guida alle alte velocità, in condizioni meteo estreme, su percorsi montuosi o durante le fasi di traino. Tutti questi fattori possono far perdere fino al 35% di autonomia, andando a rovinare inevitabilmente l’esperienza d’uso di queste vetture. Il CEO dell’azienda ha quindi aggiunto: “La batteria ONE Gemini mira ad eliminare l'autonomia come barriera all'adozione dei veicoli elettrici raddoppiando l'energia disponibile a bordo nello stesso spazio del pacchetto”.

Il progetto è ancora in fase di sperimentazione, ma il potenziale è altissimo, e siamo curiosi di scoprire dove porterà. Intanto nel mondo si pensano nuovi metodi per fornire carica alle vetture elettriche, che effettivamente per il momento richiedono qualche sosta in più rispetto alle controparti termiche. Ebbene, in Massachussets stanno testando dei charging point collegati ai pali della luce già presenti sul tessuto urbano, mentre Stellantis sta testando tratti di strada che offrono la ricarica wireless.