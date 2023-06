Una startup cinese potrebbe aver creato la batteria perfetta: non teme il freddo

L’inverno è nemico dei veicoli elettrici, sebbene ci siano modelli che soffrono di più o di meno rispetto ad altri, ma in ogni caso il freddo è un tallone d’Achille ormai noto nel mondo della mobilità elettrica. C’è però una startup cinese che dice di aver costruito una batteria in grado di performare al meglio a prescindere del clima.

Stiamo parlando delle batterie di Greater Bay Technology, una startup nata da GAC Motor nel 2020, che utilizza dei materiali superconduttori che sembrano ovviare al problema della perdita di performance durante la ricarica e della riduzione dell’autonomia con una carica completa quando le condizioni climatiche sono particolarmente rigide.

La startup ha già dato vita e implementato delle celle chiamate eXtreme Fast Charging (XFC) che si possono caricare totalmente in 15 minuti, mentre le nuove batterie sarebbero le Phoenix EV ed oltre a non soffrire dei problemi relativi alla temperatura, sarebbero anche in grado di offrire un range fino a 1.000 km con una singola carica.

Tornando alle temperature, un video pubblicato dalla startup su WeChat riporta diversi dettagli sulle batterie Phoenix, e tra le specifiche si scopre che sarebbero in grado di passare da -20° C a 25° C in soli 5 minuti grazie ad un sistema di gestione delle temperature particolarmente performante che lavora in accordo con materiali leggeri e particolarmente efficaci in termini di conduzione.

Infine anche la sicurezza non è passata in secondo piano, dato che le celle sarebbero contenute all’interno di un involucro che oltre a svolgere funzione utile allo scambio di calore, protegge anche il pacco batterie in caso di collisioni a seguito di incidenti. Ovviamente si vedrà se tutto questo avrà un riscontro veritiero nel mondo reale, anche perché la questione costi non è contemplata, ma avrà comunque la sua rilevanza nell’insieme. Prima di chiudere però vi ricordiamo la curiosa ricerca secondo il quale conviene andare veloci per avere più autonomia con le auto EV quando fa freddo.