La start-up italiana Aehra mostra le immagini teaser del suo primo SUV elettrico

Lo scorso mese di giugno le principali testate di settore hanno annunciato l'arrivo del nuovo brand automotive italiano Aehra, pronto a lanciare nuove auto elettriche di lusso. Oggi la società ha pubblicato le prime immagini di quello che sembra un accattivante SUV.

Situata a Milano, Aehra è una start-up a dir poco ambiziosa che punta alla creazione di automobili "ultra premium", potenti e confortevoli. Non conosciamo ancora il nome del suo primo modello, oggi però possiamo ammirare alcune delle linee che andranno a comporre il design del primo SUV del brand. Dalle poche immagini teaser non si capisce moltissimo, si vede però chiaramente che non sarà un SUV tradizionale, al contrario avremo delle forme sinuose e un aspetto da Crossover Coupé - che potrebbe ricordare alla lontana il nuovo SUV elettrico Lotus Eletre che abbiamo visto dal vivo a Milano.



Come Eletre, anche il SUV di Aehra non sembra avere specchietti retrovisori, possiamo dunque immaginare che l'azienda proponga delle telecamere. Inoltre, al pari della Tesla Model X, il SUV Aehra dovrebbe avere portiere ad ali di gabbiano. La presentazione vera e propria del modello dovrebbe avvenire il prossimo mese di ottobre, è molto probabile però che vedremo un veicolo concept, del resto la commercializzazione dovrebbe avvenire solo nel 2025.



A che prezzo? Si parla di almeno 160.000 euro di partenza, con Aehra che vorrebbe stuzzicare gli attuali utenti di Porsche, BMW, Mercedes-Benz e Tesla. La start-up vorrebbe vendere fra le 15.000 e le 25.000 automobili all'anno quando i suoi due primi modelli saranno ufficialmente entrati in produzione - con la seconda vettura che sarà una berlina tout-court. A guidare il team Aehra troviamo Alessandro Serra, ex Head of Design di Lamborghini, possiamo dunque immaginare che ne vedremo delle belle...