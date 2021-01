Star di TikTok dorme nella Tesla mentre Autopilot guida: è polemica

Dormire all’interno di una Tesla mentre Autopilot guida è stato un tormentone “di moda” qualche anno fa, fra critiche e polemiche. Oggi questa insana mania è arrivata su TikTok, dove una “star” del social network ha pubblicato un video che ha già scatenato una shit storm non indifferente.

Il titolo è alquanto inequivocabile: “Sleeping in my Tesla while driving”, dormendo nella mia Tesla mentre lei guida. Autore dell’impresa, per così dire, è stato Johnathon Cook, tiktoker da oltre 1 milione di follower che ha fatto finta di dormire prima sui sedili anteriori, poi posteriori della sua Tesla mentre l’auto americana, grazie alle meraviglie di Autopilot, guidava da sola a una discreta velocità in autostrada.

Il tutto ovviamente è stato ripreso e pubblicato online, anche su YouTube, con il benestare della madre del ragazzo, seduta nell’auto con lui... Per la polizia sarebbe anche estremamente facile punire il ragazzo a seguito di tali prove - e ricordare il perché è quasi superfluo. Autopilot, pur essendo incredibilmente avanzato, non è certo un sistema di Guida Autonoma di Livello 5, ovvero quel livello che non richiede il controllo umano; lo sarà prossimamente, esiste già una versione Beta del Full Self Driving cittadino, oggi però il conducente è tenuto a rimanere sempre vigile e pronto a correggere ogni minimo errore del sistema, ogni situazione anomala.

Dormire in una Tesla è pericoloso non solo per gli stessi occupanti dell’elettrica ma anche per gli altri utenti della strada, motivo per cui non vorremmo più vedere immagini simili.