Una star di TikTok chiede ai proprietari di supercar:'cosa fai per vivere?'

Un video appena diventato virale sul web ha attirato la nostra attenzione e quella di molti appassionati di motori grazie alla curiosità che ha innescato con una semplice domanda rivolta ai proprietari di svariate supercar:"Che cosa fate per vivere?"

Coloro che hanno ricevuto la domanda hanno ovviamente capito al volo l'intento del TikToker Daniel Macdonald: quello di capire come siano riusciti a permettersi le costosissime auto delle quali sono al volante. Le loro risposte sono state in alcuni casi molto interessanti, per fare un eufemismo.

La maggioranza degli "intervistati" ha citato un reddito proveniente dal mercato immobiliare, ma non sono mancati sviluppatori di software, dottori, chirurghi, brokers o addetti alle vendite. Ovviamente alcuni hanno risposto in modo ilare dicendosi spacciatori di sostanze stupefacenti o ponendosi sotto una categoria vastissima, e cioè quella degli imprenditori. Infine, com'era lecito aspettarsi, parte degli interlocutori più anziani ha preferito non rispondere e di alzare i tacchi.

L'elemento più sorprendente è forse un altro: Macdonald ha avvistato più supercar di quante la stragrande maggioranza di noi farebbe in anni di vita. In pochi video ha beccato una Bugatti Chiron (hypercar), una Audi R8, una Ferrari 488 Pista, una McLaren 600LT e una Porsche 911 GT3, senza dimenticare le meno sportive ma comunque costose Mercedes G-Wagen e Bentley (il produttore inglese ha in mente una rivoluzione pazzesca).

Il ventitreenne ha avviato l'esperimento poche settimane fa concentrandosi sui bolidi di passaggio per l'area di Highland Park che, lo sappiamo, concentra tantissime persone facoltose. Il ragazzone, rispondendo alle domande di D Magazine, ha fatto sapere che il video è diventato virale in una sola notte, e in pochi giorni è passato da 10 follower a 2,2 milioni di follower su TikTok.



Per chiudere restando in tema di immagini diventate virali, vi rimandiamo allo sfortunato danneggiamento di una rarissima McLaren Speedtail sul tracciato di Fuji Speedway, in Giappone. La vettura è l'unica Speedtail verniciata in bianco ad aver mai raggiunto il Paese del Sol Levante. In totale la casa di Woking ne costruirà appena 106 unità, e ognuna di esse costerà più di 2,2 milioni di euro, giusto per farvi capire l'entità del disastro.