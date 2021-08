La star dell'NBA LaMelo Ball ha la Lamborghini Urus più appariscente al mondo

A quanto pare la Lamborghini Urus è una delle macchine più ricercate tra le celebrità, tra gli sportivi più facoltosi e, in modo particolare, tra i campioni della NBA. Dopo avervi mostrato l'assurdo esemplare di Kim Kardashian non potevamo tralasciare l'appariscente Urus di LaMelo Ball.

La giovanissima star dell'NBA non ha perso tempo e, non appena ha siglato un contratto quadriennale de 35 milioni di dollari con gli Charolotte Hornets, si è regalato una Lamborghini Urus nuova di zecca per poi spedirla a Champion Motoring con l'obbiettivo di personalizzarla a dovere. La famosa compagnia di Los Angeles ha seguito alla lettere le richieste di Ball che, come potete notare voi stessi dal post Instagram in calce, possiede dei gusti quantomeno bizzarri.

La sua Urus vanta adesso un bodykit prodotto da 1016 Industries, che prevede modifiche sostanziali alla carrozzeria, a partire dal muso fino a coinvolgere il distintivo cofano e gli esuberanti passaruota. Al retrotreno troviamo invece l'installazione di un piccolo alettone e di un diffusore certamente estroverso.

L'elemento che salta maggiormente all'occhio, e forse mette in secondo piano le linee del veicolo, è la verniciatura. Champion Motoring ha rivestito la carrozzeria del super SUV italiano con un giallo fluorescente, il quale va persino a contraddistinguere il profilo dei grossi cerchi. Se l’intento del cestista era quello di non passare mai inosservato, dobbiamo ammettere che è andato in porto senza alcun dubbio.



Al momento però non è chiaro se Ball abbia deciso di apportare migliorie alla meccanica del bolide, il quale potrebbe farne tranquillamente a meno: il suo poderoso V8 twin-turbo da 4,0 litri mette in campo ben 650 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, i quali le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e di superare con facilità i 300 km/h.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo mostrarvi l'ultimissima opera delle fucine creative del brand di Sant'Agata Bolognese. Stiamo parlando della impressionante Lamborghini Countach del nuovo millennio, la quale va a basarsi sulla piattaforma della Aventador per offrire ai clienti un look retro e performance fuori dal comune. Peccato che i 112 esemplari previsti siano già stati venduti.