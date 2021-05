La star dell'NBA Jordan Clarkson ha una Corvette C8 molto particolare

Quella raffigurata nel post Instagram visibile in fondo alla pagina non è una Chevrolet Corvette particolarmente comune, e lo stesso vale per il suo facoltoso proprietario: stiamo parlando di un esemplare profondamente personalizzato, di proprietà della star dell'NBA Jordan Clarkson.

Ad operare i ritocchi è stata Champion Motoring, una compagnia specializzata con sede a San Diego, in California. A rendere immediatamente riconoscibile la macchina ci pensa la verniciatura lucida in beige chiamata proprio Gloss Ivory, anche se non è chiaro quale verniciatura sia stata sostituita per accogliere la nuova. In effetti il beige copre praticamente ogni millimetro di superficie, avvolgendo persino l'alettone posteriore facente parte del pacchetto opzionale Z51 e le prese d'aria laterali.



A spiccare in modo innegabile sono anche i grossi cerchi Forgiato, misuranti 21 pollici all'anteriore e 22 pollici al retrotreno e figuranti un elevatissimo numero di raggi. Da menzionare è anche la presenza del kit aerodinamico, il quale aggiunge un peculiare splitter al muso e delle distintive minigonne, che grazie al colore nero si esaltano ancora di più.



Se la carrozzeria è singolare ma fatta di un tonalità piuttosto docile, lo stesso non si può dire per l'abitacolo. Dentro la macchina Clarkson ha deciso di rendere dominante il Morello Red, che copre estensivamente gli interni e si abbina perfettamente sia ai dettagli in nero e in carbonio sia con la verniciatura della carrozzeria.



La casa automobilistica di Detroit non vende Corvette C8 in Gloss Ivory da circa cinquant'anni, e cioè da quanto le Corvette potevano essere selezionate in un Light Beige altamente somigliante a quello scelto dal cestista.



Avviandoci a chiudere vogliamo restare in tema di Chevrolet personalizzate rimandandovi ad uno strabiliante esemplare di Corvette C7 ZR1: è una delle 'Vette di settima generazione più pesantemente modificate in assoluto. Se foste invece curiosi di dare un'occhiata al comportamento di una Corvette C8 in strada dovreste assolutamente gustarvi questa intrigante gara di accelerazione: un esemplare di Corvette C8 ha sfidato sul dritto una delle EV più veloci al mondo, e cioè una Tesla Model S Performance.