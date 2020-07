La star dell'NBA Ja Morant regala una Charger Hellcat a suo padre: ecco la reazione

All'incirca un anno fa, il giocatore di basket Temetrius James "Ja" Morant ha siglato un contratto di un certo livello coi il team NBA dei Memphis Grizzlies, e andrà pertanto ad ottenere la somma di 17.897.040 dollari in due anni.

"Ja" Morant nel frattempo ha già mostrato il suo valore mettendo in atto una tripla doppia durante la vittoria per 106-99 contro i Washington Wizards. Numeri davvero eccezionali per un ventenne, che al contempo deve parte del suo successo a suo padre, Tee Morant, che gli ha fatto da coach e ispirazione nel corso dei suoi anni di college.

E' per questo motivo che James Morant ha deciso di regalare al suo papà una fantastica Dodge Charger SRT Hellcat. Si tratta di una potentissima muscle car, la quale monta un grosso V8 da 6,2 litri erogante 707 cavalli di potenza e 880 Nm di coppia, scaricati verso le ruote da un cambio automatico ad otto rapporti. Il risultato è uno scatto da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi e una velocità massima di 328 km/h.

A ogni modo, la stella dell'NBA ha voluto registrare il momento della consegna della vettura per poter in futuro ricordare la reazione di suo padre all'importantissimo regalo, che è tale non soltanto per il valore della vettura in sé, ma anche per il simbolo del gesto. Insomma, come potete vedere dal video in alto, Tee non riusciva a stare in piedi dopo la fantastica visione, e la vicenda non è affatto passata inosservata.

Ad esempio Kendrick Perkins, ex giocatore di basket in NBA ed analista presso ESPN, ha fatto un post su Twitter:"E' fatto così il giovanotto...si prende cura delle persone le quali si sono prese cura di lui. Lo adoro."

Per concludere continuando a parlare di Dodge, ecco una Charger Hellcat in grado di battere sul quarto di miglio ogni sfidante, comprese Mustang GT, Corvette C7 e Tesla Model 3. Infine non possiamo non menzionare una creazione fantastica ad opera di quei pazzi di Speedkore: si tratta di una Dodge Challenger Demon modificata, che adesso sprizza carbonio da tutti i pori.