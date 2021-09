Star di Bollywood ha ricevuto una Batmobile per il suo compleanno

E' risaputo, da decenni a questa parte, che le vetture più strampalate vanno assolutamente a braccetto con le star del cinema, e quanto state per leggere rafforza di certo questa affermazione: il direttore cinematografico di Bollywood Ahmed Khan ha regalato a sua moglie Shaira una macchina fuori di testa.

Come potreste notare voi stessi dal post Instagram in fondo alla pagina, la donna ha appena ricevuto una fenomenale replica della Batmobile apparsa in Batman Returns di Tim Burton. Ovviamente non poteva mancare la condivisione sui social di un tale accadimento e, in base a quanto riportato da Cartoq.com, l'esemplare è stato portato in India dagli Stati Uniti totalmente smontato e in un tempo di ben otto mesi.

Una volta atterrata a Mumbai la Batmobile ha richiesto un meticoloso assemblaggio, che tra l'altro evidenzia un utilizzo di luci a LED a dir poco esagerato. Da parte nostra restiamo sempre impressionati dal design animalesco della carrozzeria, che spalanca le sue ali da pipistrello al retrotreno e va ad appuntirsi verso un muso spaventoso, soprattutto agli occhi dei criminali di Gotham City.



Il video in fondo alla pagina fa una carrellata di tutta la superficie del bolide, che venne portato al cinema per duettare con un'estetica generale in stile Art Deco, meravigliosa oggi come al momento del debutto della pellicola nel 1989. Per chi non lo sapesse, la Batmobile utilizzata nei film si basava sul telaio della Chevrolet Impala e sul suo ottimo V8, mentre per una parte della carrozzeria ci si appoggiò alla struttura della Corvette del '70. Per il momento non abbiamo alcuna informazione su come sia stato realizzato l'esemplare Shaira Khan, ma è poco probabile che ogni elemento sia funzionante, specialmente se parliamo del postbruciatore al retrotreno.



A proposito di Batmobile non possiamo chiudere prima di menzionare l'incredibile unità da 1 milione di dollari che sta per invadere le strade californiane. Infine vogliamo rimandarvi all'analisi svolta del famoso designer Frank Stephenson, che ha spiegato l'evoluzione del design della vettura del Cavaliere Oscuro.