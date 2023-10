Stangata sui seggiolini per auto: nuova Manovra riporta l'IVA al 22%

Quando si parla di IVA su determinati prodotti la questione diventa alquanto delicata. Pensiamo soprattutto ad assorbenti, pannolini, seggiolini per bambini, oggetti fondamentali per donne e famiglie che con la nuova Manovra ufficializzata dal Governo andranno sicuramente a costare di più a causa dell’IVA al 22%.

I prodotti nominati sopra beneficiano ora dell’IVA al 5%, quota raggiunta dopo anni di aspre battaglie da parte delle associazioni a difesa dei consumatori, la nuova Manovra finanziaria però è stata una doccia fredda per molti. Gli assorbenti femminili avranno l’IVA al 10%, pannolini e seggiolini per bimbi invece saliranno al 22%, alla pari della maggior parte dei prodotti in vendita in Italia.

A denunciare la questione è stata in particolare l’Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, che per anni ha chiesto un’IVA ridotta sui seggiolini. “Purtroppo apprendiamo che, dopo un anno, nella manovra di bilancio 2024 l’IVA per i seggiolini torna al 22%, proprio nell’anno in cui il numero di bambini sotto i 13 anni deceduti sulle strade italiane sono aumentate”, ha detto Giordano Biserni, presidente Asaps. Nel 2022 le vittime stradali con meno di 13 anni erano state 39, nel 2023 invece ci sono già state 49 vittime e mancano ancora più di 2 mesi alla fine dell’anno (in Italia 163.000 morti sulle strade in 32 anni).

Biserni ha ricordato la battaglia fatta dall’Asaps per avere un’IVA più bassa sui seggiolini, portata avanti sin dal 2011. È una questione importante perché bisogna spingere i cittadini ad acquistare prodotti conformi con le leggi attuali, dotati di tutti i marchi CE del caso. Anche se potrebbe sembrare strano, il settore dei seggiolini per auto ha un vero e proprio mercato alternativo fatto di prodotti non in regola con le normative e dunque non adatti a garantire la sicurezza dei bambini. Inoltre da febbraio 2020 è obbligatorio installare a bordo delle auto un dispositivo di allarme per prevenire casi di abbandono di bimbi di età inferiore ai 4 anni, sempre più spesso integrato nello stesso seggiolino. Le famiglie italiane dunque hanno bisogno di acquistare prodotti conformi e dotati delle ultime tecnologie a disposizione, si teme che l’IVA al 22% possa tornare ad alimentare il mercato underground.