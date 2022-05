Stangata Lucid Air: da giugno costerà fino a 15.000 dollari più, si mette male in Europa

La Lucid Air è di sicuro una delle berline elettriche più importanti del momento, pronta inoltre a fare il suo debutto in Europa (la Lucid Air arriva in Europa). Oggi però non abbiamo buone notizie: il suo prezzo sta per aumentare negli USA e, di conseguenza, potrebbe essere ancora più alto del previsto in Europa.

A partire dal prossimo 1 giugno la Lucid Air meno costosa, ovvero la Pure, avrà un prezzo di partenza di 87.400 dollari, ovvero 10.000 dollari in più rispetto al prezzo attuale. La Air Touring sale a 107.400 dollari, ovvero quasi 12.000 dollari in più, mentre la Air Grand Touring andrà a costare addirittura 154.000 dollari, 15.000 dollari in più rispetto al listino odierno. Infine abbiamo la top di gamma Air Grand Touring Performance a 179.000 dollari, il cui prezzo è stato annunciato solo due settimane fa (dunque possiamo immaginare già con l'aumento incorporato).

Purtroppo la Lucid Air Pure, la base gamma, è il modello che in percentuale ha subito il rincaro maggiore: +13%. Gli utenti americani però possono ordinare la Lucid Air ai vecchi prezzi per tutto il mese di maggio, e possiamo immaginare come il marchio riuscirà a fare il pieno di nuovi ordini nei prossimi giorni.

Guardando il tutto dall'altra parte dell'oceano, si fa sempre più probabile una Lucid Air europea che parta da 95.000/99.000 dollari, aspettiamo però indicazioni ufficiali, del resto è molto probabile che l'Italia non sarà fra i primi Paesi UE in cui verrà commercializzata.



Come vedete non abbiamo nominato la Dream Edition: è un'edizione limitata che qualcuno ha già distrutto: ecco una Lucid Air Dream Edition distrutta.