Stangata gas ed elettricità: dal 1 gennaio 2022 nuovi aumenti fino al 55%

Il 2022 inizia nel peggiore dei modi per gli italiani. Al di là del caos COVID-19, che sta tenendo isolate migliaia di persone positive, sono stati confermati i nuovi aumenti per gas ed elettricità.

Dal 1 gennaio 2022 sono infatti previsti nuovi aumenti per luce e gas - e si tratta di aumenti che si faranno certamente sentire sui bilanci familiari. La Arera, l'Autorità che regola l'energia, l'acqua e i rifiuti, parla di un rincaro del 55% per la corrente elettrica e del 41,8% per il gas nel primo trimestre del nuovo anno.

Nel periodo fra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022 si calcola una spesa di 823 euro a famiglia, con una variazione di +68% rispetto all'anno precedente, ovvero 334 euro all'anno. Per il gas invece una normale famiglia "media" spenderà circa 1.560 euro nello stesso periodo di riferimento, +64% rispetto all'anno precedente e un aumento di 610 euro l'anno.

E l'attuale Governo si è anche mosso per arginare i danni: con la Legge di Bilancio 2022 si stanziano 3,8 miliardi di euro destinati a contenere la spesa in bolletta per le famiglie italiane e le microimprese. 1,8 miliardi serviranno a ridurre gli oneri generali per l'elettricità, mentre 480 milioni tamponeranno le spese del gas nel primo trimestre del 2022. 912 milioni infine verranno messi a disposizione per potenziare i bonus, più una riduzione del 5% dell'IVA per le bollette del gas.

Ne parliamo qui su Everyeye Auto perché questi dati andranno certamente a intaccare la bolletta di chi oggi ricarica a casa la propria auto elettrica, inoltre i rincari del gas "casalingo" potrebbero far comunque far lievitare i già rialzati prezzi alla pompa di GPL e metano.