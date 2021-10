Stangata in arrivo per i premi RC Auto: aumentano gli incidenti, salgono i prezzi

Il COVID-19 ha fatto danni tremendi in tutto il mondo e continua ancora a farne, anche se in maniera ridotta grazie ai vaccini, uno dei rari effetti positivi però è stato l'abbassamento dei prezzi medi dell'RC Auto. Un periodo di quiete che però potrebbe finire in una nuova stangata.

Secondo una nuova analisi di Facile.it, i prezzi medi RC Auto potrebbero tornare a salire, aumentando di oltre il 10% entro il primo trimestre del 2022. Conti alla mano, si parla di una stangata da 1,4 miliardi di euro per gli automobilisti italiani. Sicuramente una pessima notizia, dopo i recenti rincari di gas e corrente elettrica (che hanno portato GPL e metano a costare di più).

Per singola polizza, il premio potrebbe salire di 35-40 euro, perché però dobbiamo aspettarci questa stangata? Beh con i contagi al minimo storico e il ritorno in presenza di moltissime attività, le auto in circolazione sono tornate a essere moltissime, con tanta gente che preferisce oggi l'auto ai mezzi pubblici per sicurezza. Per avere un dato più preciso (fonte: Waze) a settembre 2021 la percorrenza è stata del 40% più alta rispetto a febbraio 2020.

Con più auto in strada, aumenta anche il numero di sinistri: nel quarto trimestre del 2020 la frequenza degli incidenti era pari al 4%, -31% su base annua, nel primo trimestre del 2021 si era addirittura scesi al 3,7%, mentre nel secondo trimestre 2021 è arrivata l'inversione di tendenza. La frequenza è salita al 4,2%, il 23% di incidenti in più rispetto allo stesso periodo del 2020, il dato più alto rilevato negli ultimi 18 mesi.

A oggi abbiamo ancora numeri al minimo storico, su un campione di 185.000 nuove polizze è emerso un premio medio di 296,5 euro a settembre 2021, -11,5% rispetto al 2019, come detto in apertura però le cifre sono destinate ad aumentare: +10% per un automobilista medio, +35-40 euro in più per premio.