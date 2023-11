Lo stand EICMA di Polini ci porta indietro di 20 anni: dal Booster Spirit al Ciao

Fra gli stand più belli e nel contempo nostalgici dell'EICMA 2023, la fiera delle moto attualmente in corso a Milano, vi è senza dubbio quello di Polini. La storica azienda bergamasca di Alzano Lombardo non può che far tornare indietro la mente all'inizio degli anni 2000.

Come vi abbiamo raccontato non troppo tempo fa, i 14enni non usano più gli scooter, sostituiti dal monopattino elettrico, e il motivo di tale "abbandono" lo si deve principalmente agli alti costi, tenendo conto che rispetto a due decadi fa mantenere oggi un 50ino fra assicurazione e carburante ha un peso sulle famiglie senza dubbio maggiore.

Polini ha però provato a far rivivere quel magico periodo vissuto da chi 20 anni fa era un adolescente, e passando dallo stand con le iconiche tre tonalità di azzurro, non si potrà non provare un brivido lungo la schiena rivedendo certi bolidi in bella mostra.

L'azienda bergamasca ha infatti messo in vetrina, per pubblicizzare i suoi famosi pezzi di ricambio, una serie di scooter e motocicli che all'epoca andavano per la maggiore, a cominciare da un classico come il Booster Spirit (qui sopra nella foto scattata da PaddockTv), il due ruote che più era in voga fra i “maranza dell'epoca”, ovviamente con la livrea di Polini.

Che dire poi dello Zip SP della Piaggio (ancora in produzione), quello che all'unanimità veniva e viene considerato lo scooter più veloce e che non per niente viene usato ancora oggi nelle gare di categoria.

Ma ad EICMA fa bella mostra di se anche un mitico Ciao Piaggio, ciclomotore che la storica azienda di Pontedera produsse ininterrottamente per quasi 40 anni, dal 1967 al 2006, divenendo uno dei motocicli più venduti di tutti i tempi, senza dimenticarsi del “cugino” Sì.

E sempre per l'operazione nostalgia spazio infine ad una Vespa 50 Special. Giusto per restare in tema ma spostandoci in un altro stand, che dire dello scooter Felo, che ricorda il mitico Honda CUB e che è stato dedicato al compianto Sic.